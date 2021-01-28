"Дизель шоу" и "Лига смеха" для Кремля: почему украинский шоу-бизнес совершает сделки с росТВ

В феврале отечественный юмористический проект "Дизель шоу" начнут транслировать на российском телеканале, который входит в группу "СТС Медиа" и находится под украинскими санкциями. Ранее стало известно, что СТС купил права на адаптацию проекта "Лига смеха", выходящего на "1+1" и который ранее вел действующий президент Владимир Зеленский. Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк поделился с "Телеграфом" своим мнением о такого рода сделках.

"Как я уже неоднократно писал, отношусь к любым контактам со страной-агрессором – Российской Федерацией – резко отрицательно. И не важно, о какой сфере речь: теле-, шоу-, кинобизнес – исключения не делаю, – подчеркивает Игорь Кондратюк. – В очередной раз повторю: контакты со Российской Федерацией должны быть запрещены нашим государством. Эта страна оккупировала Крым и начала на Донбассе войну, жертвами которой стали около 14 000 граждан. Эта страна ведет лживую подстрекательскую антиукраинскую пропаганду против всего украинского! Мы ведь хотим существовать как государство, а не мечтаем о статусе малороссийской губернии РФ?".

Телеведущий признался: относительно моральной стороны для каждого гражданина – ему такие контакты на любом уровне кажутся извращением.

"Нравственным, интеллектуальным, каким хотите… Контактировать и вести бизнес с русскими сейчас – это как есть, простите, дерьмо ложками. Понятно, что в Украине есть целая пророссийская партия – ОПЗЖ. Она без такого "десерта" и дня не может прожить. Но когда такое сознательно делают нормальные граждане – для меня непостижимо, – говорит Игорь Кондратюк. – Рыба гниет с головы. Такое положение дел свидетельствует, в первую очередь, о большом беспорядке в головах украинских руководителей и их банальной глупости и невоспитанности".

По словам Игоря Кондратюка, его позиция относительно контактов с РФ может измениться только тогда, когда исчезнут так называемые "республики" на востоке, Украина вернет контроль над границей, и из Крыма уйдут оккупанты – российские войска и их украинские коллаборационисты.

Отметим, что в российской "Лиге смеха" Донецк не считают Украиной. Так в, своем анонсе выпуска телепрограммы телеканал "СТС" представил две команды из Донецка не иначе, как гостей из "ДНР".

Ранее Игорь Кондратюк рассказал "Телеграфу" о своем новом шоу, судействе в телепроектах и посягательстве россиян на украинский борщ. Кроме того, он проанализировал борьбу с коронавирусом в Украине и высказался об ожиданиях от Владимира Зеленского.