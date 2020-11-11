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Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Некомпетентность Зеленского и его команды опасна для страны, - Игорь Кондратюк
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Некомпетентность Зеленского и его команды опасна для страны, - Игорь Кондратюк

Некомпетентность Зеленского и его команды опасна для страны, - Игорь Кондратюк
07:35 Сегодня Телеграф

Игорь Кондратюк –  один из самых узнаваемых украинских телеведущих и продюсеров.  Он открыто выражает свою гражданскую позицию и часто говорит о политике. Во второй части интервью "Телеграфу" Кондратюк рассказал о борьбе с коронавирусом в Украине, ожиданиях от Владимира Зеленского, создании сериала «Доброволец»  и не только.

- Вы не только телеведущий и продюсер, но и кандидат биологических наук. Оцените с этой точки зрения такое явление как пандемия коронавируса. Почему человечество оказалось фактически не готово к этому? Как оцениваете действия украинской власти? Можем ли мы сами создать качественную вакцину, об испытаниях которой недавно заявляли глава Минздрава и президент Зеленский?

- Человечество никогда не готово к новому вирусу. Это же очевидно. Кто даст деньги на создание вакцины от неизвестно чего?

Наша страна не является лидером в разработке таких вакцин. Из-за постоянного в течение последних 35 лет катастрофического недофинансирования науки! Говорю вам как человек, который имеет почти 20 лет научного стажа. И это при том, что в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины есть кадры, которые могли бы производить такие разработки. Потому многие ученые этого и других аналогичных институтов страны работают на зарубежные гранты. И именно поэтому ученые еще не перевелись как класс в этой стране политиков невежд!

Для примера далеко ходить не нужно. Все знают, что из так называемого «ковидного фонда» деньги выделяют на дороги, сериалы и МВД. Но сколько денег выделено на новые лаборатории для исследования вируса? Наверное - ноль гривен. Вот и ответ на вопрос - разработают ли наши ученые вакцину от COVID-19. Может и разработают, но далеко не первыми. К сожалению…

- Оцените состояние современного украинского футбола. Как на нем отразился корона-кризис?

- Пациент скорее жив, чем нет (улыбается). Коронавирус заставил наших грандов - "Динамо" и "Шахтер" - играть в Лиге Чемпионов против испанских грандов - "Барселоны" и "Реала", соответственно, вторыми составами. И довольно прилично сыграли, а горняки еще и победили в гостях.

Верю и всегда верил (с 1971-го года!) в украинский футбол. Закончится война, прогоним агрессора, и снова чемпионат Украины будет конкурентным и интересным. Хотя и сейчас есть большой прогресс в так называемых сельских командах. Выход в Премьер-лиги "Ингульца", "Колоса" и "Миная" способствовали буму в украинской футбольной глубинке. А большую реку, как известно, питают полноводные ручьи.

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- Как вам европейские выступления наших клубов? По вашему мнению - как далеко могут пройти "Шахтер" и "Динамо"?

- Я желаю обоим нашим грандам выйти из группы в Лиге чемпионов. Это сделать будет крайне сложно, потому что в соперниках - топ-клубы. Но меня устроит и выход в весенние матчи Лиги Европы: наберут больше очков для таблицы национальных коэффициентов.

- Сначала вы, как и многие наши болельщики, довольно резко отреагировали на приход экс-тренера "Шахтера" - Мирчи Луческу - в "Динамо". Однако киевляне стали играть в более динамичный футбол и побеждать. Изменилась ли ваша позиция относительно Луческу?

- Да, Мирча Луческу - искусный и титулованный тренер, тут не поспоришь. Однако он в своей жизни столько сказал плохого про "Динамо", что я в определенной степени понимаю гнев ультрас. Хотя к словам и поведению ультрас всегда нужно относиться скептически. Результаты, если они будут - всех хейтеров Мистера успокоят. В "Динамо" есть много талантливой молодежи, и если Луческу их раскроет - а это уже происходит с Забарным, Супрягой, Нещеретом - и за это фанаты поблагодарят когда-то непримиримого "врага". Который, напомню, уже во время войны уехал из "Шахтера" тренировать "Зенит". И который до сих пор путает Украину с Россией. Неужели седые волосы не прибавили ему понимания, что война - это плохо? Я удивился этому назначению, потому что в мировом футболе тренерам не принято переходить в штат непримиримого соперника.

- В октябре на телеэкраны вышел спродюсированный вами сериал «Доброволец». Почему задела именно эта тема? Какие интересные моменты были во время создания сериала? Как оцениваете реакцию на него?

- Так сложились обстоятельства, что мой продакшн получил грант на производство сериала «Доброволец», сценарий которого принадлежал ICTV, и на котором он вышел в октябре этого года. Тема очень актуальна - участие киевлянина-добровольца (главную роль сыграл актер Олег Шульга, который тоже добровольцем пошел защищать страну и прослужил в зоне АТО три года) в войне на востоке, и его адаптация к мирной жизни после возвращения из зоны АТО. Но и в Киеве он сталкивается с врагами, с которыми воевал.

История правдива, как жизнь: периодически всплывают задержания экс-сепаратистов, которые были причастны к вооруженному конфликту и сейчас свободно гуляют по городам Украины. Мы создали достойный телепродукт. Хотя канал считает, что «Доброволец» имел неплохие показатели, я далек от эйфории. Совершенно однозначно, такие сериалы и фильмы, которые поднимают больную тему начатой Россией войны на Донбассе, участия в ней украинских военных, добровольцев, и другой стороны - войск агрессора и их наемников - должны быть. Это наша современная история. Если нынешнее поколение художников ее не покажет, дальше будет все больше и больше мифов. Пример Второй мировой войны - яркое свидетельство: чем дальше от Победы, тем больше искаженных фактов и «победобесия».

- Год назад вы предложили «формулу Кондратюка» для прекращения войны на востоке Украины. Актуальна ли она на данный момент? Чего не хватает нашей власти (и прошлой, и нынешней), чтобы сдвинуть ситуацию с фактически мертвой точки?

- Моя «формула» (которая, напомню, стала моим маленьким ответом на так называемую «формулу Штайнмайера») является актуальной до сих пор. Не только для Донбасса, но и для возвращения Крыма. Сейчас ехал и слушал в авто радио НВ, и Сергей Притула проводил опрос как раз на тему выборов на неподконтрольных территориях - когда, на каких условиях, кто голосует и т.д. Так вот, мнение слушателей были похожи на мои мысли, изложенные в «формуле Кондратюка». Она является идеальной схемой возврата оккупированных Донбасса и Крыма в Украину на условиях государства Украина. Но любую идеальную схему почти невозможно реализовать без массы условий. К сожалению…

- В 2019-м, после избрания Зеленского президентом, вы говорили, что ждете его первых шагов с надеждой и немного с опаской. Что скажете через полтора года его правления? Осталась ли надежда, стало больше/меньше страхов?

- Некомпетентность Зеленского и его команды опасна для страны. Провал его партии на местных выборах и конституционный кризис сделают ближайшие месяцы в Украине очень политически горячими. Не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать! Это глупо. А для страны - новые испытания, которые не двигают ее вперед.

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- Высокие результаты ОПЗЖ и партии Шария на местных выборах вас удивляют?

- Больше злят, чем удивляют! Я не понимаю существования партии, чей «лидер» скрывается за границей, и живет, как говорят, на гранты кремлевского агрессора. Позор всем, кто голосовал за этого медийного прохиндея. Его партия и партия ОПЗЖ - это коллаборационисты, и пусть читатели поинтересуются, как после Второй мировой войны страны Европы разобрались с коллаборационистами!

- Как относитесь к массовому походу представителей шоу-бизнеса в мир политиков и чиновников? Если бы вам предложили такой вариант - какую должность хотели бы (если бы хотели) занять?

- Мне предлагали. Но я не хочу заниматься политикой. Нельзя им заниматься, не зная предмета. Нужно учиться, и начинать с меньших уровней, чем Верховная Рада. Однако на последних парламентских выборах много «селебритиз» это проигнорировали. Я не верю в неучей и выскочек в серьезных делах. А управлять страной без соответствующего опыта и знаний, на харизме, конвертировав свою телепопулярность в высокие должности - это дешево и является путем в никуда. Безграмотность может убить всех нас, и нашу прекрасную страну. Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им все быть все труднее ...

Автор: Андрей Питонов

Фото из личного архива Игоря Кондратюка

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Все по теме:

Мирча Луческу, Донбасс, Футбол, Коронавирус, Владимир Зеленский, Игорь Кондратюк, Доброволец, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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