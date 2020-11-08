Игорь Кондратюк: После Крыма и Донбасса россияне посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!

Без преувеличения, Игорь Кондратюк - легенда украинского телевидения. В первой части большого интервью телеведущий и продюсер рассказал "Телеграфу" о своем новом шоу, судействе в телепроектах и посягательстве россиян на святое - украинский борщ!

"К критике отношусь абсолютно спокойно - она помогает жить и творить"

- Игорь, вы 20 лет вели программу «Караоке на майдане», где были также соавтором и продюсером. В прошлом году она закрылась. Почему это произошло - и возможно ли возрождение «Караоке ...», пусть даже в видоизмененном формате?

- Закончился контракт с СТБ, а Новый канал не захотел. Мол - Кондратюк засиделся в Караоке. И показатели программы уже не те (таки да! Но нет никакой программы, рейтинг которой с годами бы не падал!). К тому же, канал хотел новую сетку воскресенья. Но и 20 лет - это рекордная продолжительность среди украинских телешоу. О чем у меня есть два диплома от «Национального реестра рекордов Украины»: самая длительная программа и ведущий, который без перерыва вел свое шоу. Я предложил программу всем другим крупным каналам, но они до сих пор думают... А я тем временем с 1 апреля этого года, на карантине, начал игру «Караоке на диване» в Instagram. Так что желающие получить народное признание и выиграть подарки от ТМ «Королівський смак» - подписывайтесь на страницу и присылайте видео!

- С конца сентября на «5 канале» выходит шоу «Кондратюк в понедельник». Как получилось, что вы попали в этот проект? Чья была идея?

- Я не мог не попасть, потому что название программы обязывает (улыбается). Мне позвонил генеральный директор «5 канала» Владимир Межельский, и предложил попробовать себя в безнадежном для украинского телевидения формате light night show. Я подумал месяц - и решил попробовать. Неполитическое вечернее часовое ток-шоу с интересными и актуальными собеседниками. Вечерний сеанс душевного облегчения после самого тяжелого рабочего дня недели - понедельника.

- Какие из выпусков особенно запомнились - и почему? Как реагируете на критику по этому поводу (в соцсетях она таки есть)?

- Соцсети пока в большинстве комментаторов - за меня и моих гостей. Я к критике отношусь абсолютно спокойно: она помогает жить и творить. Тем более, такой формат для меня, человека с 35-летним телевизионным стажем - новый. И я пока не являюсь идеальным ведущим. Хотя идеальных нет в принципе. Есть телеведущие, и у каждого есть свои зрители/фанаты. Если мне удастся заставить хотя бы половину любителей «Караоке на майдане» смотреть «Кондратюк в понедельник» - это будет нереальный успех!

Я бы не выделял никого из гостей - мне действительно все интересные. Однако после разговора буду следить за попыткой Евгения Клопотенка занести борщ в перечень украинских национальных достояний! Надеюсь - так оно и будет. Потому что россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ! На наш украинский, черт их подери, борщ!!!

- Вы были судьей в "Х-факторе", "Украина имеет талант!". А судьей какого проекта хотели бы стать теперь?

- Я хотел бы судить финальный матч Чемпионата мира в Катаре! А если серьезно - не так много шоу, куда меня могут позвать за судейский стол. Если от противного - кулинарные и танцевальные шоу - не для меня. Быть судьей Нацотбора на Евровидение тоже лучше другим представителям шоу-бизнеса, которые более в теме или участвовали, или готовили участников на этот конкурс. Остаются Х-фактор, «Украина имеет талант» и Голос. В последний берут певцов и певиц. Итак остаются мои два проекта. К слову, СТБ планировал в январе 2021 снимать «Украина имеет талант». Но с этими коронавируснопандемийными проблемами неизвестно - будут или нет.

"Я - за 100% -ный разрыв отношений с Россией"

- Как, на ваш взгляд, повлияли на украинский шоу-бизнес «карантин» для российских исполнителей и не только (санкции) - и собственно карантин из-за коронавируса?

- После марта 2014-го года украинский шоу-бизнес должен забыть артистов страны-агрессора. И карантин здесь ни при чем! Агрессор - убийца, и не может нести культуру по определению.

А живется нашему шоу-бизнесу из-за карантина плохо. Есть исследования, что 2/3 своих доходов наши артисты получают от концертной деятельности. А ее, как известно, почти нет ....

- Почему в Украине на 7-м году войны с Россией все еще возможны заявления в стиле «мижебратья», нужно сотрудничать, артисты - вне политики - и так далее? Какая лично ваша позиция относительно РФ в целом и ее руководства в частности? Нужен ли нам «культурный» обмен, возрождение экономических связей и т.д.? Когда это все может стать возможным?

- Я не понимаю, почему ВСЕМ украинцам непонятно, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, в результате которой оккупирован Крым и развязана братоубийственная война на востоке?

Такое непонимание некоторыми украинцами этих очевидных вещей возможно по двум причинам: 1) низкого интеллектуального уровня и 2) желанием быть коллаборационистами, то есть - помогать и оправдывать агрессора. Больше у меня объяснений нет. Я - за 100% -ный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу.

А что касается «культурного обмена», то повторю: агрессор не может нести культуру в принципе. Они нам не братья, потому что братья не идут друг на друга с оружием. Тамбовский волк им брат.

- Каким образом возможно популяризировать Украину в глазах самих украинцев? Ласковая украинизация может иметь смысл - и в каком виде?

- Мне лично не нужна популяризация страны, в которой я родился и живу. Мне нужно, чтобы в этой стране было быстрое развитие, чтобы она становилась современной, и двигалась в Европу семимильными шагами. Потому альтернативы европейскому выбору не имеет ни одна страна Европы.

И я - за украинизацию. Которая прописана в законе о языке. Может это потому что я на самом деле - украинец? Странно звучит, согласись: шведизация Швеции!

Продолжение интервью с Игорем Кондратюком читайте на сайте в ближайшее время.

Автор: Андрей Питонов