Профессор отказался читать лекцию на украинском и лишился работы: подробности скандала в Днепре

В Национальном техническом университете "Днепровская политехника" больше не работает профессор , преподаватель курса "Ценностные компетентности специалиста", который отказал просьбе студентов вести лекции на государственном языке.

Об этом поведал проректор университета Юрий Хоменко в комментарии ТСН.ua.

Отмечается, что профессор написал заявление об уходе по собственному желанию.

"Его не отстраняли от преподавания. Он прочитал жалобу, подумал и ушел из университета. Все методические материалы у него были на украинском языке. Что там произошло между ним и студентами — другое дело. Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился", - рассказал он.

Подробностями скандала в Facebook поделилась мама студентки, которая попросила этого преподавателя вести лекции на украинском, предоставив аудиодоказательство случившегося.

При этом проректор университета заявил, что студенты сами часто просят перейти на русский язык.

"Есть разные студенты, у нас 60% контингента — студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят", - заявил он.