Скачать
Суббота, 07.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Протесты в Беларуси зашли в тупик, а санкции ЕС не повлияют на Лукашенко, - Игар Тышкевич
Протесты в Беларуси зашли в тупик, а санкции ЕС не повлияют на Лукашенко, - Игар Тышкевич
Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США
Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США
"Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)
"Холостячка" на СТБ: Ксения Мишина выгнала троих участников (фото)
Уродливое шоу: «бабушки Путина» выдали новый перл о выборах в США
Уродливое шоу: «бабушки Путина» выдали новый перл о выборах в США

Профессор отказался читать лекцию на украинском и лишился работы: подробности скандала в Днепре

Профессор отказался читать лекцию на украинском и лишился работы: подробности скандала в Днепре
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Национальном техническом университете "Днепровская политехника" больше не работает профессор , преподаватель курса "Ценностные компетентности специалиста", который отказал просьбе студентов вести лекции на государственном языке.

Об этом поведал проректор университета Юрий Хоменко в комментарии ТСН.ua.

Отмечается, что профессор написал заявление об уходе по собственному желанию.

"Его не отстраняли от преподавания. Он прочитал жалобу, подумал и ушел из университета. Все методические материалы у него были на украинском языке. Что там произошло между ним и студентами — другое дело. Здесь не о чем говорить, потому что преподаватель уволился", - рассказал он.

Подробностями скандала в Facebook поделилась мама студентки, которая попросила этого преподавателя вести лекции на украинском, предоставив аудиодоказательство случившегося.

В Днепре переполох из-за школьницы, которая хвастается фото с отрезанными головами животных

При этом проректор университета заявил, что студенты сами часто просят перейти на русский язык.

"Есть разные студенты, у нас 60% контингента — студенты из Донбасса, большинство из них не против преподавания на русском, преподаватели всегда идут на уступки и преподают на том языке, на котором просят", - заявил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

вуз, Днепр, Минобразования.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Байден удерживает лидерство: последние новости о выборах в США
02 Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
03 Вы в этом абсолютно не разбираетесь: известный врач жестко обратился к украинцам из-за COVID-19
04 В Броварах "пронумерованные" бюллетени были напечатаны в типографии семьи кандидата "Слуги народа"
05 Итоги 6 ноября: "болезнь" Путина, новое карантинное зонирование и смерть Жванецкого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шустер назвал Коломойского &quot;страшным человеком&quot;
Шустер назвал Коломойского "страшным человеком"
Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка
Алкоголь в Украине подорожает: сколько будет стоить пиво и водка
В автомобиль вице-премьера России влетела &quot;Таврия&quot;: есть пострадавшие
В автомобиль вице-премьера России влетела "Таврия": есть пострадавшие
Праздник 7 ноября: народные приметы и запреты
Праздник 7 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь