Луческу боится покидать базу Динамо из-за ультрас

По информации источника, Мирча попросту не желает пересекаться с ультрас команды, с которыми у него не сложились отношения сразу же после назначения. Отмечается, что наставник опасается за свою жизнь.
Луческу возглавил Динамо 23 июля 2020 года и сходу в адрес специалиста и руководства киевского клуба полетели угрозы, ведь румынский специалист 12 лет отдал принципиальному сопернику команды - донецкому Шахтеру.
После назначения Луческу на пост главного тренера Динамо ультрас киевского клуба назвало это "плевком в глаза всех болельщиков".
Отметим, вместе с Динамо Луческу уже успел выиграть первый трофей, переиграв Шахтер в Суперкубке Украины-2020. Кроме того, команда здорово стартовала в чемпионате Украины, разгромив Олимпик.