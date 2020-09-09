Луческу боится покидать базу Динамо из-за ультрас

Главный тренер Динамо Мирча Луческу решил остаться жить на базе киевского клуба. Об этом сообщает румынское издание ziare.

По информации источника, Мирча попросту не желает пересекаться с ультрас команды, с которыми у него не сложились отношения сразу же после назначения. Отмечается, что наставник опасается за свою жизнь.

Луческу возглавил Динамо 23 июля 2020 года и сходу в адрес специалиста и руководства киевского клуба полетели угрозы, ведь румынский специалист 12 лет отдал принципиальному сопернику команды - донецкому Шахтеру.

После назначения Луческу на пост главного тренера Динамо ультрас киевского клуба назвало это "плевком в глаза всех болельщиков".

Отметим, вместе с Динамо Луческу уже успел выиграть первый трофей, переиграв Шахтер в Суперкубке Украины-2020. Кроме того, команда здорово стартовала в чемпионате Украины, разгромив Олимпик.

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