Названа зарплата Луческу в Динамо

Мирча Луческу зарабатывает около 5 млн грн в месяц. Об этом сообщает румынское издание ziare.com.

По информации источника, заработная плата румынского специалиста в Динамо становит €150 тысяч в месяц (€1,8 млн в год).

Сообщается, что специалист пока не получал деньги от клуба, хотя проработал в команде с конца июля. Луческу официально возглавил Динамо 23 июля, однако уже спустя пару дней едва не покинул команду из-за реакции ультрас киевлян. Только личный разговор с президентом клуба Игорем Суркисем убедил Мирчу остаться.

Вместе с Динамо Луческу уже успел выиграть первый трофей - Суперкубок Украины-2020. Кроме того, команда здорово стартовала в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо дозаявило еще двух игроков.