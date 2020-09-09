Динамо дозаявило еще двух игроков

Киевское Динамо дозаявило защитника Вантуха и хавбека Алибекова на сезон УПЛ.

Киевское "Динамо" дозаявило на сезон-2020/21 в украинской Премьер-лиге (УПЛ) защитника Романа Вантуха и полузащитника Ахмеда Алибекова.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", оба футболиста, вернувшись летом из аренды, прошли предсезонную подготовку в составе первой команды "Динамо".

22-летний защитник Роман Вантух почти весь 2019 год провел на правах аренды в донецком "Олимпике" (22 матча, 2 гола), а во второй части прошлого сезона играл в "Александрии" (7 матчей). В заявку команды на поединки УПЛ он внесен под 47-м номером.

Хавбек Ахмед Алибеков, которому также 22 года, выступал в аренде в чешском "Словане", за который в прошлом сезоне провел 17 матчей в чемпионате и Кубке Чехии, отметившись одним голом. За "Динамо" заявлен под номером 77.