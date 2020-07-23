"Плевок в глаза всем болельщикам": Ультрас Динамо резко отреагировали на назначение Луческу

Ультрас Динамо обещают акции протеста из-за назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера команды.

Ультрас киевского Динамо White Boys Club (WBC) посредством соцсетей отреагировали на назначение экс-тренера Шахтера Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

"Мы до последнего верили, что это какой-то розыгрыш (слухи о назначении Луческу, - прим. ред), но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо - это плевок в глаза всем болельщикам Динамо и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это потянет за собой.

На данный момент мы обращаемся ко всем работникам Динамо Киев, у которых осталось хоть немного самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации - написать заявление на увольнение. Акции протеста не заставят себя долго ждать", - говорится в сообщении на станице facebook WBC Ультрас Динамо.

Напомним, сегодня Мирча Луческу подписал контракт с киевским клубом сроком на два года и возможностью пролонгации еще на один год. Кроме того, сообщается, что румынский специалист приведет в Динамо и своего помощника Александра Спиридона.