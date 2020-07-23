Луческу может воссоединиться со Спиридоном в Динамо

Мирча Луческу может пригласить в Динамо Александра Спиридона в качестве помощника главного тренера. Об этом сообщает informatiabucuresti.

Киевское Динамо активно работает над подписанием нового главного тренера после увольнения Алексея Михайличенко. По замыслам руководства киевлян новый наставник должен появиться в команде до выхода команды из отпуска.

Ранее сообщалось, что Игорь Суркис намерен пригласить в команду экс-главного тренера Шахтера Мирчу Луческу. По сообщениям СМИ, опытный румынский специалист может воссоединиться со своим помощником Александром Спиридоном, который также работал в стане донецкого клуба.

Спиридон работал в Шахтере с 2004 года и кроме помощника Луческу выполнял роль переводчика. Молдавский специалист покинул Шахтер в 2016 году и воссоединился с Мирчей уже в Зените. Однако в 2018 году Спиридон попробовал себя в качестве главного тренера, возглавив национальную сборную Молдавии и проработав там год.

Динамо выполнило задачу, сохранив за собой второе место в турнирной таблице УПЛ, однако сезон был весьма нервным для киевлян, которые в последнем туре едва не упустили путевку в Лигу чемпионов.