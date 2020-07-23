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Луческу официально возглавил киевское Динамо

Луческу официально возглавил киевское Динамо
15:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером Динамо. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Контракт с наставником рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Представил специалиста президент Динамо Игорь Суркис, который в своей речи назвал Луческу одним из лучших тренеров мира. По словам Суркиса, он надеется, что с приходом такого маститого специалиста в киевском клубе возродятся победные традиции. Кроме того, президент пожелал удачи Мирче на новом посту, а также пообещал всевозможную поддержку.

Мирча Луческу, в свою очередь, отметил, что очень соскучился по Украине и очень рад присоединиться к клубу с большими традициями. Наставник уверен, что начнет в Киеве плодотворную работу с талантливыми футболистами и добьется здесь успеха. Кроме того, он поблагодарил президента Динамо и болельщиков киевского клуба за оказанное доверие.

Мирча Луческу и Игорь Суркис

Мирча Луческу начинал свою тренерскую карьеру в далеком 1979 году в Корвинуле. С того времени он тренировал 12 клубов и две национальные сборные. Наибольшего успеха он добился в Шахтере, прервав гегемонию Динамо, а также завоевав с Горняками еврокубок. В составе донецкого клуба Луческу провел 12 сезонов, выиграв восемь чемпионских титулов.

Ранее сообщалось, что Луческу приведет в Динамо своего помощника Александра Спиридона.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол.

Автор:

Телеграф
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