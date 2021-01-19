В российской "Лиге смеха" Донецк не считают Украиной: вспыхнул новый скандал

18 января стало известно, что "Квартал 95" продал свою франшизу "Лига Смеха" российскому телеканалу СТС, а уже 19 января на сайте проекта появился список команд, которые придут на кастинг.

Примечательно, что две команды прибудут из Донецка, который на телеканале, видимо, не считают частью Украины.

На это обратил внимание политический карикатурист и блогер Богдан Процишин.

"Надо просто перестать притворятся! Обратите внимание на №52 и №168 в списке участников московской "Лиги Смеха", - написал он в Фейсбук.

В списке видно, что команды "Дуэт имени нет" и "Всё пуteam" приедут из Донецка, который там подписали, как "ДНР".

Как сообщалось ранее, в самом "Квартале 95" заявили о том, что не причастны к запуску шоу на российском канале.