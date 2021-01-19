Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"

"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию. Отныне российская версия шоу будет выходить на телеканале "СТС".

Как говорится в сообщении независимого агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" в Facebook, юридически "кварталовцы не причастны к запуску шоу в России. По крайней мере так утверждается в официальном комментарии компании".

"Студия "Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, обладающий правом представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке", - говорят в пресс-службе "Квартала 95".

Отмечается, что Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины и на его стратегию продаж правообладатель не влияет.

"По оценкам медиексперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральном российскому телеканалу может стартовать от 500 тысяч долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей", - пишет "Слідство.Інфо".

Тем временем, канал СТС и Международный союз КВН во главе с Александром Масляковым-старшим уже анонсировал проведение кастинг-фестиваля в конце января.

Напомним, что 30 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил более 4 миллионов гривен роялти от "Квартала 95".