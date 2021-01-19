Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Куда обращаться, когда в квартире слишком холодно/жарко?
Куда обращаться, когда в квартире слишком холодно/жарко?
Власть монополий: почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше
Власть монополий: почему Кабмину пришлось вмешаться в историю с ценами на газ и что будет дальше
В Украине от коронавируса умерло уже больше 21 тысячи человек: свежие данные
В Украине от коронавируса умерло уже больше 21 тысячи человек: свежие данные
России предрекли участь Советского Союза
России предрекли участь Советского Союза

Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"

Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"
09:00 Сегодня Телеграф Фото: facebook

"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию. Отныне российская версия шоу будет выходить на телеканале "СТС".

Как говорится в сообщении независимого агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" в Facebook, юридически "кварталовцы не причастны к запуску шоу в России. По крайней мере так утверждается в официальном комментарии компании".

"Студия "Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, обладающий правом представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке", - говорят в пресс-службе "Квартала 95".

Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления на приеме у Лукашенко
Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления на приеме у ЛукашенкоЧитать полностью

Отмечается, что Eccho Rights - эксклюзивный представитель дистрибуции контента Студии "Квартал 95" за пределами Украины и на его стратегию продаж правообладатель не влияет.

"По оценкам медиексперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу федеральном российскому телеканалу может стартовать от 500 тысяч долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей", - пишет "Слідство.Інфо".

Тем временем, канал СТС и Международный союз КВН во главе с Александром Масляковым-старшим уже анонсировал проведение кастинг-фестиваля в конце января.

Напомним, что 30 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский получил более 4 миллионов гривен роялти от "Квартала 95".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 596

Все по теме:

Квартал-95, Владимир Зеленский, СТС, Лига смеха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
02 Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
03 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
04 В Киеве маршрутка на "зебре" насмерть сбила пешехода: момент попал на видео
05 "Империи Путина" предрекли судьбу СССР
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Принуждение к Медведчуку: что стоит за пиаром кума Путина на освобождении пленных украинцев
Принуждение к Медведчуку: что стоит за пиаром кума Путина на освобождении пленных украинцев
В Украине заговорили об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: что об этом известно
В Украине заговорили об отмене переноса рабочих дней из-за праздников: что об этом известно
Найдены тела украинских моряков с судна &quot;Арвин&quot;
Найдены тела украинских моряков с судна "Арвин"
Стало известно, как россиянам удалось купить &quot;Лигу смеха&quot;
Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь