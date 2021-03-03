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Стендап-комик Илья Соболев собрался с концертами по Украине: к его позиции по Крыму есть вопросы

Стендап-комик Илья Соболев собрался с концертами по Украине: к его позиции по Крыму есть вопросы
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ильи Соболева

Стендап-комик Илья Соболев, который является резидентом российского юмористического проекта Comedy club, заявил, что ему все равно, кому принадлежит Крымский полуостров, и это на фоне того, что артист собрался с концертами по Украине. Четыре концерта Соболева запланированы на март в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

В интервью журналистам латвийской радиостанции Radio Baltkom комик ответил на вопрос "Чей Крым?" весьма неоднозначным образом.

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"Честно сказать, провокационные вопросы... Мне все равно чей он (Крым - ред.), я туда не езжу отдыхать, я в Испании люблю быть. Я бы в Испании себе купил дом, и там бы жил. Мне все равно на то, чей Крым вообще!", - подчеркнул Илья Соболев.

Добавим, что билеты на концерт российского артиста можно заказать на популярных сервисах по продаже билетов на развлекательные события Украины.

Концерты Ильи Соболева в Украине

Илья Соболев - 43:27 чей Крым?:

Напомним, что ранее российский музыкант Моргенштерн анонсировал концерт в Украину после скандальных высказываний о трауре в Одессе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Крым, Comedy Club, Концерты, Илья Соболев.
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