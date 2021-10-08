Укр

"Мало мозгов": Игорь Кондратюк высказался о провокационном интервью Ани Лорак

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Кондратюк называет Лорак коллаборационисткой Новость обновлена 08 октября 2021, 17:44
Кондратюк называет Лорак коллаборационисткой

Игорь Кондратюк считает, что певице нужно урезать ее гражданские права.

Известная украинская певица, которая уже долгое время живет и работает в России, Ани Лорак впервые за 7 лет дала интервью украинскому телеканалу "1+1". В программе "ЖВЛ" артистка призналась почему так надолго отказалась от выступлений на родине и анонсировала новые концерты в Украине.

Посмотрел это интервью и телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который "не любит" украинских артистов, выступающих в России. На своей странице в Фейсбуке он высказывался и об интервью Ани Лорак.

"Каролина — яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе называется" — пишет Кондратюк поясняя свои слова тем, что она не сумела понять, почему ее не поддержали украинские политики.

Кондратюк призывает всех коллаборационистов называть коллаборационистами
Кондратюк призывает всех коллаборационистов называть коллаборационистами

Помимо этого, Кондратюк добавил, что считает, что это интервью может быть очередным пиар-ходом артистки, который подготавливает украинцев к туру Лорак Украиной.

Кондратюк отмечает, что его слова - это не только его мнение
Кондратюк отмечает, что его слова - это не только его мнение

Ани Лорак в Украине

  • Напомним, что свою концертную деятельность в Украине Ани Лорак прекратила еще в 2014-м году. Причиной этого стало то, что на ее концертах участились случаи протестов. Украинцы требовали запретить певице выступать в Украине из-за ее выступлений в России.
  • Летом 2021-го года артистка впервые вернулась в Украину с концертом. Ани Лорак выступила в Одессе. Отметим, что на ее концерт пришло много людей, в зал выстроились очереди.
  • 24 сентября 2021-го года на ютуб канале Ани Лорак состоялась премьера ее первая за много лет украиноязычная песня "Бачила".
Теги:
#Ани Лорак #Певица #Игорь Кондратюк
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