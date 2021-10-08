"Мало мозгов": Игорь Кондратюк высказался о провокационном интервью Ани Лорак
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Игорь Кондратюк считает, что певице нужно урезать ее гражданские права.
Известная украинская певица, которая уже долгое время живет и работает в России, Ани Лорак впервые за 7 лет дала интервью украинскому телеканалу "1+1". В программе "ЖВЛ" артистка призналась почему так надолго отказалась от выступлений на родине и анонсировала новые концерты в Украине.
Посмотрел это интервью и телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который "не любит" украинских артистов, выступающих в России. На своей странице в Фейсбуке он высказывался и об интервью Ани Лорак.
"Каролина — яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе называется" — пишет Кондратюк поясняя свои слова тем, что она не сумела понять, почему ее не поддержали украинские политики.
Помимо этого, Кондратюк добавил, что считает, что это интервью может быть очередным пиар-ходом артистки, который подготавливает украинцев к туру Лорак Украиной.
Ани Лорак в Украине
- Напомним, что свою концертную деятельность в Украине Ани Лорак прекратила еще в 2014-м году. Причиной этого стало то, что на ее концертах участились случаи протестов. Украинцы требовали запретить певице выступать в Украине из-за ее выступлений в России.
- Летом 2021-го года артистка впервые вернулась в Украину с концертом. Ани Лорак выступила в Одессе. Отметим, что на ее концерт пришло много людей, в зал выстроились очереди.
- 24 сентября 2021-го года на ютуб канале Ани Лорак состоялась премьера ее первая за много лет украиноязычная песня "Бачила".
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