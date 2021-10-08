"Мало мозгов": Игорь Кондратюк высказался о провокационном интервью Ани Лорак

Игорь Кондратюк считает, что певице нужно урезать ее гражданские права.

Известная украинская певица, которая уже долгое время живет и работает в России, Ани Лорак впервые за 7 лет дала интервью украинскому телеканалу "1+1". В программе "ЖВЛ" артистка призналась почему так надолго отказалась от выступлений на родине и анонсировала новые концерты в Украине.

Посмотрел это интервью и телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк, который "не любит" украинских артистов, выступающих в России. На своей странице в Фейсбуке он высказывался и об интервью Ани Лорак.

"Каролина — яркая иллюстрация талантливой, яркой, магнетической девушки-артистки, у которой, простите, мало мозгов. Это иначе называется" — пишет Кондратюк поясняя свои слова тем, что она не сумела понять, почему ее не поддержали украинские политики.

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Помимо этого, Кондратюк добавил, что считает, что это интервью может быть очередным пиар-ходом артистки, который подготавливает украинцев к туру Лорак Украиной.

Кондратюк отмечает, что его слова - это не только его мнение

Ани Лорак в Украине