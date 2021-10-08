"Мало мізків": Ігор Кондратюк висловився про провокаційне інтерв’ю Ані Лорак
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Ігор Кондратюк вважає, що співачці потрібно урізати її громадянські права.
Відома українська співачка, яка вже довгий час живе і працює в Росії, Ані Лорак вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка зізналася чому так надовго відмовилася від виступів на батьківщині і анонсувала нові концерти в Україні.
Подивився це інтерв’ю і телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, який "не любить" українських артистів, які виступають в Росії. На своїй сторінці в Фейсбуці він висловлювався і про інтерв’ю Ані Лорак.
"Кароліна — яскрава ілюстрація талановитої, яскравою, магнетичну дівчата-артистки, у якій, вибачте, мало мізків. Це інакше називається" — пише Кондратюк пояснюючи свої слова тим, що вона не зуміла зрозуміти, чому її не підтримали українські політики.
Крім цього, Кондратюк додав, що вважає, що це інтерв’ю може бути черговим піар-ходом артистки, який готує українців до туру Лорак Україною.
Ані Лорак в Україні
- Нагадаємо, що свою концертну діяльність в Україні Ані Лорак припинила ще у 2014-му році. Причиною цього стало те, що на її концертах почастішали випадки протестів. Українці вимагали заборонити співачці виступати в Україні через її виступи у Росії.
- Влітку 2021-го року артистка вперше повернулася в Україну з концертом. Ані Лорак виступила в Одесі. Відзначимо, що на її концерт прийшло багато людей, в зал вишикувалися черги.
- 24 вересня 2021-го року на ютуб каналі Ані Лорак відбулася прем’єра її першої за багато років україномовної пісні "Бачила".
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