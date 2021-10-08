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"Мало мізків": Ігор Кондратюк висловився про провокаційне інтерв’ю Ані Лорак

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Кондратюк називає Лорак колабораціоністкою Новина оновлена 08 жовтня 2021, 17:44
Кондратюк називає Лорак колабораціоністкою

Ігор Кондратюк вважає, що співачці потрібно урізати її громадянські права.

Відома українська співачка, яка вже довгий час живе і працює в Росії, Ані Лорак вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка зізналася чому так надовго відмовилася від виступів на батьківщині і анонсувала нові концерти в Україні.

Подивився це інтерв’ю і телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, який "не любить" українських артистів, які виступають в Росії. На своїй сторінці в Фейсбуці він висловлювався і про інтерв’ю Ані Лорак.

"Кароліна — яскрава ілюстрація талановитої, яскравою, магнетичну дівчата-артистки, у якій, вибачте, мало мізків. Це інакше називається" — пише Кондратюк пояснюючи свої слова тим, що вона не зуміла зрозуміти, чому її не підтримали українські політики.

Кондратюк закликає всіх колабораціоністів називати колабораціоністами
Кондратюк закликає всіх колабораціоністів називати колабораціоністами

Крім цього, Кондратюк додав, що вважає, що це інтерв’ю може бути черговим піар-ходом артистки, який готує українців до туру Лорак Україною.

Кондратюк зазначає, що його слова — це не тільки його думка
Кондратюк зазначає, що його слова — це не тільки його думка

Ані Лорак в Україні

  • Нагадаємо, що свою концертну діяльність в Україні Ані Лорак припинила ще у 2014-му році. Причиною цього стало те, що на її концертах почастішали випадки протестів. Українці вимагали заборонити співачці виступати в Україні через її виступи у Росії.
  • Влітку 2021-го року артистка вперше повернулася в Україну з концертом. Ані Лорак виступила в Одесі. Відзначимо, що на її концерт прийшло багато людей, в зал вишикувалися черги.
  • 24 вересня 2021-го року на ютуб каналі Ані Лорак відбулася прем’єра її першої за багато років україномовної пісні "Бачила".
Теги:
#Ані Лорак #Співачка #Ігор Кондратюк
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