"Мало мізків": Ігор Кондратюк висловився про провокаційне інтерв’ю Ані Лорак

Ігор Кондратюк вважає, що співачці потрібно урізати її громадянські права.

Відома українська співачка, яка вже довгий час живе і працює в Росії, Ані Лорак вперше за 7 років дала інтерв’ю українському телеканалу "1+1". У програмі "ЖВЛ" артистка зізналася чому так надовго відмовилася від виступів на батьківщині і анонсувала нові концерти в Україні.

Подивився це інтерв’ю і телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк, який "не любить" українських артистів, які виступають в Росії. На своїй сторінці в Фейсбуці він висловлювався і про інтерв’ю Ані Лорак.

"Кароліна — яскрава ілюстрація талановитої, яскравою, магнетичну дівчата-артистки, у якій, вибачте, мало мізків. Це інакше називається" — пише Кондратюк пояснюючи свої слова тим, що вона не зуміла зрозуміти, чому її не підтримали українські політики.

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Крім цього, Кондратюк додав, що вважає, що це інтерв’ю може бути черговим піар-ходом артистки, який готує українців до туру Лорак Україною.

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Ані Лорак в Україні