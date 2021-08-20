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Ротару перед концертом на "Олимпийском" в Киеве выступила в России на "Новой волне" (фото, видео)

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Ротару перед концертом на "Олимпийском" в Киеве выступила в России на "Новой волне" (фото, видео) Новость обновлена 20 августа 2021, 10:56
София Ротару

Ротару выступила на открытии фестиваля по приглашению российского композитора Игоря Крутого.

Народная артистка Украины София Ротару накануне грандиозного концерта к 30-й годовщине со Дня независимости Украины на НСК "Олимпийский" 24 августа, участницей которого она является, выступила на музыкальном фестивале "Новая волна" в российском Сочи.

Соответствующие видео публикуют в сети.

Ротару выступила на открытии фестиваля по приглашению российского композитора Игоря Крутого. Певица исполнила свою новую песню "Ледяные дожди" и, конечно, старые хиты.

София Ротару дает концерты и в России, и в Украине
София Ротару дает концерты и в России, и в Украине

Поклонники в комментариях к видео отметили, что Ротару выглядит очень молодо. И действительно, в белом платье в пол в греческом стиле певица выглядела прекрасно.

Стоит отметить однако тот факт, что певица отправилась в Россию прямо накануне Дня независимости Украины. В этот день у нее запланировано выступление на "Олимпийском" — певица примет участие в масштабном праздничном концерте.

При этом многих народных артистов, которые хотели выступить на День независимости на "Олимпийском", принять участие в концерте не пригласили. Среди них Павел Зибров и Екатерина Бужинская.

К слову, только вчера народная артистка Украины Мария Бурмака в эксклюзивном интервью "Телеграфу" отметила тенденцию, что некоторых украинских артистов за поездки в Россию "подвергают тотальной обструкции", а за другими якобы этого не замечают.

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