Ротару перед концертом на "Олімпійському" в Києві виступила в Росії на "Новій хвилі" (фото, відео)

Ротару виступила на відкритті фестивалю на запрошення російського композитора Ігоря Крутого.

Народна артистка України Софія Ротару напередодні грандіозного концерту до 30-ї річниці від Дня незалежності України на НСК "Олімпійський" 24 серпня, учасницею якого вона є, виступила на музичному фестивалі "Нова хвиля" в російському Сочі.

Відповідні відео публікують в мережі.

Ротару виступила на відкритті фестивалю на запрошення російського композитора Ігоря Крутого. Співачка виконала свою нову пісню "Ледяные дожди" і, звичайно, старі хіти.

Софія Ротару дає концерти і в Росії, і в Україні

Шанувальники в коментарях до відео відзначили, що Ротару виглядає дуже молодо. І дійсно, в білій сукні в підлогу в грецькому стилі співачка виглядала чудово.

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Варто зазначити проте той факт, що співачка відправилася в Росію прямо напередодні Дня незалежності України. У цей день у неї заплановано виступ на "Олімпійському" — співачка візьме участь у масштабному святковому концерті.

При цьому багатьох народних артистів, які хотіли виступити на День незалежності на "Олімпійському", взяти участь в концерті не запросили. Серед них Павло Зібров та Катерина Бужинська.

До слова, тільки вчора народна артистка України Марія Бурмака в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" відзначила тенденцію, що деяких українських артистів за поїздки в Росію "піддають тотальної обструкції", а за іншими нібито цього не помічають.