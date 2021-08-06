София Ротару собралась в Россию накануне концерта на День независимости Украины

Украинская эстрадная певица София Ротару, которая, по слухам, решила избавиться от собственного отеля в Ялте, намеренна выступить на музыкальном российском фестивале "Новая волна", который будет проходить с 19 по 25 августа в Сочи. И это накануне концерта в честь Дня независимости Украины 24 августа НСК Олимпийский в Киеве, где 73-летняя артистка будет принимать участие с другими украинскими артистами.

Как пишут на официальной странице "Новой волны" в Инстаграме, Ротару стала одним из хедлайнеров фестиваля.

"Я назову планету именем твоим! От радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса - 19 августа", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Сочи выступят и такие украинские исполнители, как Макс Барских, Таисия Повалий, Maruv, а также Ани Лорак и Светлана Лобода, которые давно живут и работают в России.

Ранее "Телеграф" писал, что вокалист группы Green Grey, которая должна была выступить на концерте ко Дню независимости Украины, Андрей Яценко обвинил ОП в дискриминации из-за песни на русском языке. Позже музыкант нарвался на критику украинцев, которые предложили группе спеть на мероприятии на родном языке.

В итоге организаторы исключили рок-группу из списка приглашенных участников, а также от них отказались иметь дело культурное агентство Svitlo Concert, по договору с которыми Green Grey должны были выступить 24 августа на крыше ЦУМа в Киеве. Такое решение рок-музыканты описали как "возвращение в "совок".