Марина Зіброва: те, що Павла не запросили на концерт до Дня незалежності - це плювок у лице

Народного артиста України Павла Зіброва не покликали виступати на концерт до Дня незалежності на "Олімпійському". Організатори заходу нібито назвали його "конфліктною людиною". Директор та дружина артиста Марина Зіброва в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповіла усі деталі цієї резонансної історії.

Як так сталося, що Павла Зіброва не запросили виступати на концерт до Дня незалежності?

Це питання до продюсера концерту Сергія Пермана та режисера Катерини Царик. Коли у нас була розмова з Сергієм Перманом щодо того, чому так вийшло, він сказав, що це не тільки його рішення, а рішення режисера, продюсерської групи та авторів. Колегіальне рішення. Я в це не вірю.

Як Павло це сприйняв?

Це велика образа для Павла як для артиста. Ми про цю ситуацію знали вже три місяці. Я про концерт до 24 серпня сказала своєму чоловікові: «Це не той день, коли треба заробляти гроші. Всіх грошей на заробиш. Це той день, коли треба стояти на головній сцені в країні і співати шлягери, які знає народ. Тому про жодні інші концерти на 24 число не може йти мови». Тому ще у травні Павло зустрівся з Сергієм і спитав, чи запросять його виступати, бо якщо ні, то він поїде в інше місто. На що Перман відповів, що режисер концерту Катя Царик проти виступу Павла, бо він конфліктна людина. Це смішно.

Єдине що минулого року був конфлікт через те, що організатори хотіли, щоб Павло співав пісню гурту ONUKA (український електро-фолк гурт, — прим. Авт.) «Місто». Павло відмовився і сказав, що не знає як це співати. Це все одно, що йому заспівати рок. Павло кілька разів відмовлявся це співати і просив Пермана дати іншу пісню. Тоді йому дали пісню Сердючки «Все будет хорошо» і пісню «Ніно» Винника. І от через це навали його конфліктним, бо він «не виконує вимоги режисера та продюсера». Але він не маленька дитина і не співак-початківець. Якщо тобі пісня не те що не подобається, а ти просто не знаєш, як її заспівати, то чому ти маєш це робити?

Марина Зіброва: Павло вижив після коронавірусу не для того, щоб йому отак плюнули в лице

Ви зв’язувалися з режисеркою концерту Катею Царик? Вона якось пояснила ситуацію?

Паша їй дзвонив при мені. Вона сказала, що участь братимуть «найбільш гідні з гідних». У «гідні» Павло Зібров не потрапив. Це все, що я можу сказати.

А що за історія з тим, що пісню Павла Зіброва «Хрещатик» відмовилися співати Могилевська та Бабкін на концерті у Маріїнському палаці?

Цього року Перман пообіцяв запросити Павла на інший захід 22 серпня, де вшановуватимуть Рибчинського, Ротару, Блохіна, Марчука. Тиждень назад Павло зустрічає одного музиканта, який йому каже, що на «Хрещатик» зробили нову оркестровку і співатиме її Сергій Бабкін. Павло ледь не впав. Сергій гарний співак, але що поєднує його і автора пісні «Хрещатик» Юрія Рибчинського? Павло ж там автор музики! Тоді він зателефонував Сергію і попросив його не співати, адже Павло не давав на це дозволу. А самого Павла заспівати цю пісню не запросили, уявляєте?

Ми про це раніше не розказували, не виставляли так, як всі. Але лікарі два дні боролись за його життя, коли він хворів на коронавірус. Те, що я пережила, я не бажаю нікому пережити. І він вижив не для того, щоб йому отак плюнули в лице! У Павла був цитокіновий шторм (цитокіновий шторм – реакція організму, коли імунна система надто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію. Має високу ймовірність летального кінця,- прим. авт. ).

У наступному році ви готові прийняти запрошення виступити на концерті до Дня незалежності від організаторів?

Якщо це запрошення буде, то будемо. Бо ми співаємо для людей, але не для режисерів чи влади. От що Павло такого зробив, що його не запросили виступити? Він жодного концерту в Росії не дав.

А де виступатимете цього року?

У Дніпрі. Там Павло виконає усі хіти, серед яких і «Хрещатик».