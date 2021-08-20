"Ця тема мені вже сниться": Бужинська висловилася про скандал через концерт до Дня незалежності

Бужинська заявила, що вже втомилася від скандалів навколо концерту до Дня незалежності і подякувала людям, "які все розуміють".

Народна артистка України Катерина Бужинська висловилася про те, що її не запросили виступити ні на концерт до Дня незалежності в "Олімпійському", ні на концерт в Маріїнський палац 22 серпня, де будуть вшановувати відомого поета-пісняра Юрія Рибчинського.

Ексклюзивний коментар артистка дала спеціально для "Телеграфа".

"Я вже, чесно кажучи, не хочу нічого коментувати. Я вже виступаю в інших містах. Це вже все пройшло, йдемо вперед. Працюємо для людей, тих, хто любить українську традиційну музику. Не хочу ніяких скандалів. Ця тема мені вже сниться. Я дякую людям, які все розуміють. Моя справа співати для людей. у мене багато концертів 22-го, 23-го, 24-го — два концерти ", — говорить Катерина (24 серпня співачка виступить на святковому концерті в парку "Відрадний" в Києві, а також в Переяслав-Хмельницькому, — прим. ред.).

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Марія Бурмака: На жоден концерт до Дня незалежності мене не запросили. Не думаю, що для цієї влади я щось значу Народна артистка України, співачка Марія Бурмака в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла, як відреагувала на відсутність запрошення на концерт до Дня незалежності, як ставиться до артистів, що виступають у Росії, а також розказала про свій новий проект "Улюблені класики".

Бужинська також прокоментувала слова Рибчинського про те, що немає нічого страшного в тому, що старі пісні покликали співати більш молодих артистів, адже так їм дається нове життя.

"Що хочу сказати: дуже рада за Юрія Рибчинського. Його дуже люблю і поважаю. Це мій творчий хрещений батько. Він написав дуже багато пісень для мене, Павла Зіброва, інших виконавців. У моєму репертуарі 20 або 30 пісень на його вірші. І я хотіла виступати в Маріїнському теж, але ... ну, знаєте, не судилося ".

Скандал навколо концерту до Дня незалежності

В останні дні навколо концерту до Дня незалежності розгорівся новий скандал. Павло Зібров обурився тим, що йому не дали виступити на концерті в "Олімпійському". За словами його дружини Марини Зібрової, організатори нібито назвали його "конфліктним". Пізніше йому також не дали, заспівати свою знамениту пісню "Хрещатик" на концерті, який відбудеться в Маріїнському палаці. Більш докладно про це читайте в ексклюзивному інтерв’ю Марини Зібровою на "Телеграф".