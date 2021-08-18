Песня "Хрещатик" Зиброва в эпицентре скандала: почему она не прозвучит на День независимости

Организаторы концерта в Мариинском дворце хотели без разрешения включить в концерт песню Зиброва "Хрещатик" и пригласили других артистов ее спеть.

Вокруг концертов ко Дню независимости Украины не утихают страсти. Еще одним артистом, которого украинцы не увидят на праздничном концерте в "Олимпийском" стал Павел Зибров. Его песня "Хрещатик" могла бы хорошо подойти для мероприятия к 30-летию независимости Украины, но организаторы посчитали, что это не так. Артисту пообещали, что песня прозвучит на камерном концерте в Мариинском дворце, но и там ее не услышат.

О том, что же все-таки произошло в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала жена и менеджер артиста Марина Зиброва.

"В этом году Павел не выступит на концерте ко Дню независимости, так как по словам продюсера концерта Сергея Пермана, таким было решение режиссера и продюсерской группы. Перман пообещал пригласить Павла на другое мероприятие 22 августа, где чествуют Рыбчинского, Ротару, Блохина, Марчука. Неделю назад Павел встречает одного музыканта, который ему говорит, что на "Крещатик" сделали новую оркестровку и петь ее будет Сергей Бабкин. Павел едва не упал. Сергей хороший певец, но что объединяет его и автора песни "Крещатик" Юрия Рыбчинского? А Павел же там автор музыки! Тогда он позвонил Сергею и попросил его не петь. Самого Павла спеть эту песню не пригласили, представляете? ", — рассказала Марина.

Также песню "Хрещатик" предлагали спеть Наталье Могилевской в номере-попурри, но она отказалась.

По словам, жены Зиброва теперь певец 24 августа выступит в Днепре, где исполнит все свои хиты, в том числе и "Хрещатик".

Отметим, что на концерт ко Дню независимости Украины Павла Зиброва не пригласили. По словам его жены Марины Зибровой, организаторы якобы назвали его "конфликтным". Более подробно об этом читайте в эксклюзивном интервью Марины Зибровой на "Телеграф".