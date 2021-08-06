Солист Green Grey Дизель: Больше никогда не согласимся выступать по приглашению власти

Вот уже более недели вокруг легендарной украинской группы Green Grey не утихает скандал. Артистам отказали в участии в сборном концерте ко Дню независимости Украины. В группе заявили, что причиной стали их песни на русском языке, которые "не вписались в концепцию".

В Офисе президента же говорят, что причиной стало видео солиста группы Мурика, на котором он нелестно высказывается о языковом законе.

Впоследствии музыканты запланировали провести сольный концерт группы 24 августа, но и его организаторы отменили. Телеграф пообщался с солистом Green Grey Дизелем и узнал, что группа планирует делать теперь.

На День независимости Украины вы запланировали провести сольный концерт группы. Однако организаторы, с которыми у вас был договор, передумали и отказались предоставлять площадку. Как вам это объяснили?

Все это сначала было в виде намеков, что ЦУМ, возможно, захочет отменить проведение концерта (музыканты планировали провести свой концерт на крыше ЦУМа, - прим. ред.). Это было в таком тоне. То есть поначалу в это еще не особенно верилось. Мы с Муриком дописывали новый альбом. И вот мы сидим в студии с выключенными телефонами, а когда включили, то увидели огромное количество звонков и сообщений. И я понял, что пошла опять какая-то новая волна. О том, что концерт отменили, я узнал из интернета.

фото Instagram Green Grey

А вы пытались как-то договориться с организаторами?

Нет, они же вышли со своей позицией. Кстати, которая очень напоминает позицию Офиса президента. Вот если сложить два текста – они будут практически одинаковыми. После их поста в Фейсбуке мы поняли, что там делать больше нечего.

И что вы теперь планируете предпринимать?

Теперь мы занимаемся поисками подходящей локации, и она будет секретной. Мы озвучим ее в последний момент. Я хочу сделать этот концерт гораздо более масштабным. Во много раз. Сейчас занимаюсь организационными вопросами. Я помню, как еще в 80-е годы я делал такие запрещенный концерты хэви-металлических групп. Мы себе тихо собирались в подвалах и играли друг для друга. Я думаю, что мы устроим в Киеве что-то такое среднее между квестом и поиском запрещенного концерта.

В прошлом году уже была проблема с тем, что Офис президента использовал вашу песню на концерте ко Дню независимости без указания авторских прав. В этом году снова скандал. Вы планируете в будущем принимать их предложения о выступлениях?

Больше никогда. Спасибо, но нет. У нас разные дороги.

Но в том, что вам не дают выступить на общем концерте ко Дню независимости его организатор Катя Царик обвинила вас самих…

Здесь я вижу, что бедную девочку Катю сделали крайней во всей этой истории. Мне очень нравится Катя и ее творчество, но в данном случае просто нашли типа уважительную причину, что «режиссер так видит». В другом своем интервью она, кстати, совсем другую причину называла. Говорила, что, мол, где рок, а где наше такое культурное мероприятие. И мы поняли, что нам точно не по пути. Поэтому мы займемся роком, а они пусть занимаются культурой.

Вы считаете это больше отговорка? А какова тогда реальная причина?

Я считаю, что реальная причина – это украинский язык, естественно. И пытаются найти другие смежные причины, для того чтобы завуалировать основную. Получается это очень плохо, потому что когда они попробовали сделать причиной позицию Мурика по языковому закону, то они поняли, что попадут еще в более неудобную и сложную ситуацию. Тут речь уже идет о свободе слова, свободе мнения и т.д. То есть события начали бы развиваться совсем плохо. Нам что, в соцсетях уже нельзя высказывать свое мнение? Получается, что тех, кто не восторгается законами Верховной Рады о языке, можно просто забанить. И тогда появилась версия, что «это же рок», и он не подходит.

На самом деле я им даже благодарен, потому что они всколыхнули наше рокерское прошлое. Мы воспряли духом даже не как Green Grey, а именно как рок-музыканты.

То есть вы даже видите плюсы в этой ситуации?

Ну, плюсом это я бы не назвал. Ходить на 20 интервью в день и заниматься всей этой шоу-бизнесовой мишурой мне не очень в кайф. Мы уже запарились это делать за 30 лет существования группы. Хочется еще и пожить своей жизнью.

И все же в ситуации с видео вы на стороне Мурика? Поддерживаете его?

Я абсолютно поддерживаю Мурика. Я его знаю уже 30 лет. Ничего такого он не сказал. Он просто выразил свою позицию к языковому закону. У нас половина страны хочет сказать то же самое. Может, даже в более грубой форме. А сказал только Мурик.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

Видео Мурика о языковом законе

А какой по вашему мнению тогда должна быть языковая политика в Украине?

Я считаю, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. И если ты хочешь стать президентом или войти в парламент, быть функционером, которому платит зарплату государство, то да, говори на украинском. Но в регионах, где 70-80% населения говорит на русском, я считаю, он может быть вторым региональным языком. И так же я считаю, что в этих регионах должны быть русскоязычные школы, театры. Люди должны получать знания и наполнятся искусством на том языке, на каком хотят.

Как тогда вы относитесь к тому, что в топы музыкальных чартов в Украине постоянно попадают российские артисты? Моргенштерн, Little Big?

Это результат неправильной политики государства в отношении украинского языка. У нас много талантливых русскоязычных музыкантов в стране, которые здесь не могут пробиться. В итоге их и отбрасывает в русскую культуру. Ну как же так? Это очень опасная грань.

Ранее вы говорили, что владеете информацией о том, что топовые украинские артисты якобы шантажировали Офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными музыкантами. Вы подтвердили эти свои подозрения?

И подтвердил, и опроверг. Когда я это говорил, я ожидал потом увидеть какие-то мощные посты от этих персоналий. Я хотел и до сих пор хочу, чтобы они сами вышли со своей позицией. И не просто попали под хайп Green Grey, а четко высказали свою позицию. Так, чтобы в кабинетах ОП их услышали.

Кто-то из коллег по цеху поддержал вас хотя бы в личных разговорах?

Лично, да. А вот публично, честно говоря, не встречал.

А какой отклик вы получаете в соцсетях по этому поводу? Вас поддерживают или наоборот хейтят?

В наших соцсетях, конечно, больше поддержки. Мы же никогда не наносим первый удар, мы отвечаем вторыми. Нас убрали из концерта – мы говорим своим поклонникам причину, убрали из фильма – мы говорим, что нас убрали. Мы сами не раздуваем ситуацию. А вот Офис президента, такое впечатление, что сам подливает бензина в этот пожар.

Вообще, сейчас развернулась серьезная дискуссия внутри всей страны и между людьми разных поколений. Дело уже не только в Green Grey- на нашем месте может оказаться любая другая группа. Просто мы можем высказать свою позицию, а другие группы нет.