Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності
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Організатори концерту в Маріїнському палаці хотіли без дозволу включити в концерт пісню Зіброва "Хрещатик" і запросили інших артистів її заспівати.
Навколо концертів до Дня незалежності України не вщухають пристрасті. Ще одним артистом, якого українці не побачать на святковому концерті в "Олімпійському", став Павло Зібров. Його пісня "Хрещатик" могла б добре підійти для заходу до 30-річчя незалежності України, але організатори вирішили, що це не так. Артистові пообіцяли, що пісня прозвучить на камерному концерті в Маріїнському палаці, але і там її не почують.
Про те, що ж все-таки відбулося, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла дружина і менеджер артиста Марина Зіброва.
"У цьому році Павло не виступить на концерті до Дня незалежності, оскільки за словами продюсера концерту Сергія Пермана, таким було рішення режисера і продюсерської групи. Перман пообіцяв запросити Павла на інший захід 22 серпня, де вшановують Рибчинського, Ротару, Блохіна, Марчука. І от тиждень тому Павло зустрічає одного музиканта, який йому каже, що на "Хрещатик" зробили нову оркестровку і співати її буде Сергій Бабкін. Павло ледь не впав. Сергій хороший співак, але що об’єднує його і автора пісні "Хрещатик" Юрія Рибчинського? А Павло ж там автор музики! Тоді він зателефонував Сергію і попросив його не співати. Самого Павла співати не запросили, уявляєте?", — розповіла Марина.
Також фрагмент "Хрещатика" пропонували виконати Наталі Могилевській, але вона відмовилася.
За словами дружини Зіброва, тепер співак 24 серпня виступить у Дніпрі, де виконає всі свої хіти, в тому числі і "Хрещатик".
Відзначимо, що на концерт до Дня незалежності України Павла Зіброва не запросили. За словами його дружини Марини Зібрової, організатори нібито назвали його "конфліктним". Більш докладно про це читайте в ексклюзивному інтерв’ю з Мариною Зібровою на "Телеграф".
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