Пісня "Хрещатик" Зіброва в епіцентрі скандалу: чому вона не прозвучить на День незалежності

Організатори концерту в Маріїнському палаці хотіли без дозволу включити в концерт пісню Зіброва "Хрещатик" і запросили інших артистів її заспівати.

Навколо концертів до Дня незалежності України не вщухають пристрасті. Ще одним артистом, якого українці не побачать на святковому концерті в "Олімпійському", став Павло Зібров. Його пісня "Хрещатик" могла б добре підійти для заходу до 30-річчя незалежності України, але організатори вирішили, що це не так. Артистові пообіцяли, що пісня прозвучить на камерному концерті в Маріїнському палаці, але і там її не почують.

Про те, що ж все-таки відбулося, в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповіла дружина і менеджер артиста Марина Зіброва.

Читайте також: Категорія Суспільство Green Grey задумали провести концерт на День незалежності в секретному місці Грін Грей все-таки проведуть свій концерт на День незалежності. На ньому музиканти представлять новий альбом "Спичка".

"У цьому році Павло не виступить на концерті до Дня незалежності, оскільки за словами продюсера концерту Сергія Пермана, таким було рішення режисера і продюсерської групи. Перман пообіцяв запросити Павла на інший захід 22 серпня, де вшановують Рибчинського, Ротару, Блохіна, Марчука. І от тиждень тому Павло зустрічає одного музиканта, який йому каже, що на "Хрещатик" зробили нову оркестровку і співати її буде Сергій Бабкін. Павло ледь не впав. Сергій хороший співак, але що об’єднує його і автора пісні "Хрещатик" Юрія Рибчинського? А Павло ж там автор музики! Тоді він зателефонував Сергію і попросив його не співати. Самого Павла співати не запросили, уявляєте?", — розповіла Марина.

Також фрагмент "Хрещатика" пропонували виконати Наталі Могилевській, але вона відмовилася.

За словами дружини Зіброва, тепер співак 24 серпня виступить у Дніпрі, де виконає всі свої хіти, в тому числі і "Хрещатик".

Відзначимо, що на концерт до Дня незалежності України Павла Зіброва не запросили. За словами його дружини Марини Зібрової, організатори нібито назвали його "конфліктним". Більш докладно про це читайте в ексклюзивному інтерв’ю з Мариною Зібровою на "Телеграф".