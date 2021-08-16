У Києві військовослужбовці провели репетицію до Дня Незалежності (ексклюзивні фото та відео)

До Дня Незалежності України залишилося трохи більше тижня.

У Києві триває підготовка до Дня незалежності України. 16 серпня місцеві жителі змогли побачити марш військовослужбовців ЗСУ на Софіївській площі.

Кадрами з місця поділився кореспондент "Телеграфа"

Як відомо, День Незалежності відзначається щороку 24 серпня — в день прийняття Акту про проголошення Незалежності України.

Підготовка до Дня Незалежності, Київ

Підготовка до Дня Незалежності, Київ

У цьому році на організацію заходів влада виділить безпрецедентну суму в розмірі майже 5,4 мільярда гривень. Втім, ці гроші підуть не тільки на святкування, а й на ряд інфраструктурних проектів, серед яких модернізація аеропортів і будівництво доріг.

Найбільш масштабними святкування будуть звичайно ж в Києві. З планом заходів можна ознайомитися у нас на сайті.

Крім того, нагадаємо, що спеціально до цього дня, в Україну вперше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка до цього зберігалася в Швеції.

Фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф".