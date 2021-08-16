Укр

В Киеве военнослужащие провели репетицию ко Дню Независимости (эксклюзивные фото и видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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В Киеве военнослужащие провели репетицию ко Дню Независимости (эксклюзивные фото и видео) Новость обновлена 18 августа 2021, 19:11
Подготовка ко Дню Независимости

До Дня Независимости Украины осталось чуть больше недели.

В Киеве продолжается подготовка ко Дню независимости Украины. 16 августа местные жители смогли увидеть марш военнослужащих ВСУ на Софиевской площади.

Кадрами с места поделился корреспондент "Телеграфа"

Как известно, День Независимости отмечается ежегодно 24 августа — в день принятия Акта о провозглашении Независимости Украины.

Подготовка ко Дню Независимости, Киев
Подготовка ко Дню Независимости, Киев
Подготовка ко Дню Независимости, Киев
Подготовка ко Дню Независимости, Киев

В этом году на организацию мероприятий власти выделят беспрецедентную сумму в размере почти 5,4 миллиардов гривен. Впрочем, эти деньги пойдут не только на празднования, но и на ряд инфраструктурных проектов, среди которых модернизация аэропортов и строительство дорог.

Наиболее масштабными празднования будут конечно же в Киеве. С планом мероприятий можно ознакомиться у нас на сайте.

Кроме того, напомним, что специально к этому дню, в Украину впервые привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая до этого хранилась в Швеции.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

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