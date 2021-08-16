В Киеве военнослужащие провели репетицию ко Дню Независимости (эксклюзивные фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 134
До Дня Независимости Украины осталось чуть больше недели.
В Киеве продолжается подготовка ко Дню независимости Украины. 16 августа местные жители смогли увидеть марш военнослужащих ВСУ на Софиевской площади.
Кадрами с места поделился корреспондент "Телеграфа"
Как известно, День Независимости отмечается ежегодно 24 августа — в день принятия Акта о провозглашении Независимости Украины.
В этом году на организацию мероприятий власти выделят беспрецедентную сумму в размере почти 5,4 миллиардов гривен. Впрочем, эти деньги пойдут не только на празднования, но и на ряд инфраструктурных проектов, среди которых модернизация аэропортов и строительство дорог.
Наиболее масштабными празднования будут конечно же в Киеве. С планом мероприятий можно ознакомиться у нас на сайте.
Кроме того, напомним, что специально к этому дню, в Украину впервые привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая до этого хранилась в Швеции.
Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-