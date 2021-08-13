Скоро смогут увидеть все: оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине (первые фото)

В Украину ко Дню Независимости привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, который до этого находился в Швеции. Документ уже разместили в Софийском соборе в Киеве и вскоре на него смогут посмотреть все желающие.

Новостью об этом поделился президент Украины Владимир Зеленский.

"Полотно нашей истории имеет тысячу лет, и столько же частей пазла не хватает. Мы возвращаем украинцам эти части", - написал он.

Он напомнил, что Конституция Орлика прибыла в Украину впервые.

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Напомним, документ был заключен 5 апреля 1710 года во время избрания Орлика гетманом Войска Запорожского. От имени казачества документ подписал кошевой атаман Кость Гордиенко.

Ожидалось, что в случае победы Швеции в Северной войне, ее ратифицирует король Карл XII. Конституция была написана на староукраинском языке и имеет копию на латыни.

Оригинал хранится в Москве в Российском государственном архиве древних актов. Копия на латыни хранилась в Стокгольме в Национальном архиве Швеции.

Ученые предполагают, что она была переписана Орликом для ее дальнейшего вручения европейским дипломатам.

Как сообщалось ранее, в 2021 году на празднование Дня Независимости будет выделена рекордная сумма в 5,4 миллиарда гривен. Позже в Минфине объяснили, что их потратят не только на само празднование, но и на ряд инфраструктурных проектов.