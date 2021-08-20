Укр

"Эта тема мне уже снится": Бужинская высказалась о скандале из-за концерта ко Дню независимости

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
385
"Эта тема мне уже снится": Бужинская высказалась о скандале из-за концерта ко Дню независимости Новость обновлена 20 августа 2021, 09:57
Екатерина Бужинская

Бужинская заявила, что уже устала от скандалов вокруг концерта ко Дню независимости и поблагодарила людей, "которые все понимают".

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская высказалась о том, что ее не пригласили выступить ни на концерт ко Дню независимости в "Олимпийском", ни на концерт в Мариинский дворец 22 августа, где будут чествовать известного поэта-песенника Юрия Рыбчинского.

Эксклюзивный комментарий артистка дала специально для "Телеграфа".

"Я уже, честно говоря, не хочу ничего комментировать. Я уже выступаю в других городах. Это уже все прошло, идем вперед. Работаем для людей, тех, кто любит украинскую традиционную музыку. Не хочу никаких скандалов. Эта тема мне уже снится. Я благодарю людей, которые все понимают. Мое дело петь для людей. У меня много концертов 22-го, 23-го, 24-го — два концерта", — говорит Катерина (24 августа певица выступит на праздничном концерте в парке "Отрадный" в Киеве, а также в Переяслав-Хмельницком, — прим. ред.).

Певица также прокомментировала слова Рыбчинского о том, что нет ничего страшного в том, что старые песни позвали петь более молодых артистов, ведь так им дается новая жизнь.

"Что хочу сказать: очень рада за Юрия Рыбчинского. Его очень люблю и уважаю. Это мой творческий крестный отец. Он написал очень много песен для меня, Павла Зиброва, других исполнителей. В моем репертуаре 20 или 30 песен на его стихи. И я хотела выступать в Мариинском тоже, но … ну, знаете, не судьба".

Скандал вокруг концерта ко Дню независимости

В последние дни вокруг концерта ко Дню независимости разгорелся новый скандал. Павел Зибров возмутился тем, что ему не дали выступить на концерте в "Олимпийском". По словам его жены Марины Зибровой, организаторы якобы назвали его "конфликтным". Позднее ему также не дали, спеть свою знаменитую песню "Хрещатик" на концерте, который состоится в Мариинском дворце. Более подробно об этом читайте в эксклюзивном интервью Марины Зибровой на "Телеграф".

Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Интервью
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Субсидию уменьшать не будут, но право ее получать - придется доказывать
Дата публикации
Категория
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Украина имеет статус "почти члена ЕС" и "почти члена НАТО", — Зеленский
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан