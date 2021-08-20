"Эта тема мне уже снится": Бужинская высказалась о скандале из-за концерта ко Дню независимости

Бужинская заявила, что уже устала от скандалов вокруг концерта ко Дню независимости и поблагодарила людей, "которые все понимают".

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская высказалась о том, что ее не пригласили выступить ни на концерт ко Дню независимости в "Олимпийском", ни на концерт в Мариинский дворец 22 августа, где будут чествовать известного поэта-песенника Юрия Рыбчинского.

Эксклюзивный комментарий артистка дала специально для "Телеграфа".

"Я уже, честно говоря, не хочу ничего комментировать. Я уже выступаю в других городах. Это уже все прошло, идем вперед. Работаем для людей, тех, кто любит украинскую традиционную музыку. Не хочу никаких скандалов. Эта тема мне уже снится. Я благодарю людей, которые все понимают. Мое дело петь для людей. У меня много концертов 22-го, 23-го, 24-го — два концерта", — говорит Катерина (24 августа певица выступит на праздничном концерте в парке "Отрадный" в Киеве, а также в Переяслав-Хмельницком, — прим. ред.).

Читайте также: Категория Интервью Мария Бурмака: Ни на один концерт ко Дню независимости меня не пригласили. Не думаю, что для этой власти я что-то значу Народная артистка Украины певица Мария Бурмака в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала, как отреагировала на отсутствие приглашения на концерт ко Дню независимости, как относится к артистам, выступающим в России, а также рассказала о своем новом проекте "Любимые классики".

Певица также прокомментировала слова Рыбчинского о том, что нет ничего страшного в том, что старые песни позвали петь более молодых артистов, ведь так им дается новая жизнь.

"Что хочу сказать: очень рада за Юрия Рыбчинского. Его очень люблю и уважаю. Это мой творческий крестный отец. Он написал очень много песен для меня, Павла Зиброва, других исполнителей. В моем репертуаре 20 или 30 песен на его стихи. И я хотела выступать в Мариинском тоже, но … ну, знаете, не судьба".

Скандал вокруг концерта ко Дню независимости

В последние дни вокруг концерта ко Дню независимости разгорелся новый скандал. Павел Зибров возмутился тем, что ему не дали выступить на концерте в "Олимпийском". По словам его жены Марины Зибровой, организаторы якобы назвали его "конфликтным". Позднее ему также не дали, спеть свою знаменитую песню "Хрещатик" на концерте, который состоится в Мариинском дворце. Более подробно об этом читайте в эксклюзивном интервью Марины Зибровой на "Телеграф".