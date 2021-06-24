"Крым - это мое любимое место в России": названа причина внесения Киркорова в "черным список" СБУ

Недавно стало известно, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров был внесен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Пресс-центр СБУ у комментариях "Українській правді" назвал причину такого решения.

Отмечается, что российский исполнитель и актер, который также является Народным артистом Украины с 2008 года, неоднократно давал пропагандистские концерты и выражал поддержку аннексии Крыма Россией. При этом он регулярно выступал на Крымском полуострове.

Известно, что 18 марта Киркоров выступил на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ", в котором принимал участие Путин, тем самым поддерживая аннексию. "Крым - это мое любимое место в России", - сказал тогда Киркоров.

Сам артист пока никак не отреагировал на ситуацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский актер Оскар Кучера 20 июня выступил в Одессе, и это после незаконного посещения Крыма в 2020 году.