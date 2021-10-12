Ігор Кондратюк: В Україну не повинні їздити російські артисти, які підтримали дії країни-вбивці

Шоумен не виключає, що російські артисти приїжджають в Україну за підтримки СБУ, Мінкульту та Держприкордонслужби

Петиція продюсера, шоумена Ігоря Кондратюка про заборону гастролей в Україні артистів з РФ набрала необхідні 25 тисяч голосів. Запропонована автором петиції заборона повинна діяти до повернення Криму та відновлення Україною контролю над окупованими територіями Донецької й Луганської областей. Тепер петицію повинен розглянути президент Володимир Зеленський — і дати відповідь. Поки ж свої відповіді "Телеграфу" дав Ігор Кондратюк в ракурсі такої підтримки його петиції.

- Про що говорить така підтримка Вашої ініціативи суспільством?

- Про те, що це не тільки моя думка. І я це знав. Раніше не раз читав в соцмережах думки багатьох людей, які не розуміють, чому тому ж Басті, наприклад, можна в’їжджати в Україну, а Кіркорову — не можна. Адже обидва здійснили однакове правопорушення — відвідували Крим не через територію України. А також несли якусь ахінею щодо його нібито російського статусу, брали участь в пропутінських рухах. Вони обидва повинні бути персонами нон грата для України, поки Крим знову не стане українським, поки ми не повернемо Донбас.

- Якими можуть бути або повинні бути кроки української влади в цьому напрямі?

- Вона повинна забороняти всім російським артистам відвідувати Україну, поки РФ не поверне вкрадені території. Виняток для тих, хто публічно (і не зараз, коли хочеться проводити концерти в Україні, а з 2014 року) підтримував нашу країну, говорив про те, що "Кримнаш" — це маячня. Закликав одуматися, мовляв, "хлопці, що ми робимо?!" Такі були, вони нехай їздять. І, звичайно, нехай приїжджають до нас артисти з інших країн. Мирних і порядних. Але не російські, які підтримали дії своєї країни-вбивці.

- Що будете робити, якщо тему, як любить нинішня влада, спробують "заговорити"?

- Буду писати в соціальних мережах, звертатися до читачів. Влада, яка не чує українців, не реагує на запит суспільства, не має зворотного зв’язку з громадянами, отримує Майдан.

Влада повинна бути адекватною. Вона повинна захищати нашу країну від зовнішнього агресора. І недопуск сюди російських артистів, які підтримали (мовчки або словами) агресію Путіна проти України — це правильний крок. Він незрозумілий тільки тим, у кого за логікою — "одиниця" по 12-бальній системі. Або у кого є свій інтерес — заробити на таких гастролерах грошенят. Мова про концертні агентства, які возять таких "артистів", а також про тих, хто їх "кришує". Можливо, це СБУ, Держприкордонслужба, Мінкульт.

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Ігор Кондратюк у вересні розповів "Телеграфу", що він не вважає за можливе виступи в Україні російських артистів, які відкрито підтримували анексію Криму.

Також раніше він захейтив українського телеведучого Микиту Добриніна за його участь в російському телепроєкті "Холостяк" з репером Тіматі, розкритикував виступ Софії Ротару на "Новій хвилі", а також висловився в сторону Філіпа Кіркорова, який чомусь не розумів, як йому могли заборонити в’їжджати на територію України за підтримку анексії Криму Росією.

Також Ігор Кондратюк розкритикував інтерв’ю зі скандальною співачкою Ані Лорак, яка гастролює і в Росії, і в Україні.