Рус

"Кримнашист" Баста знову зібрався до Києва з концертом — українці обурені

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
29
Баста Новина оновлена 03 вересня 2021, 13:50
Баста

Василь Вакуленко неодноразово відвідував окупований Крим.

Після того як для російського репера Басти закінчився термін заборони на в’їзд в Україну, співак зачастив в нашу країну з концертами. Черговий виступ Василя Вакуленко в Києві запланований на 19 жовтня.

Анонси з’явилися на сайтах і в соціальних мережах квиткових операторів.

При цьому українці в коментарях обурюються тим, що Вакуленко, який неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, дозволяють проводити концерти в Україні. Люди дивуються, навіщо в Україні знову і знову запрошують скандальних російських музикантів.

Баста знову зібрався в Україну
Баста знову зібрався в Україну
Баста знову зібрався в Україну
Баста знову зібрався в Україну
Баста знову зібрався в Україну
Баста знову зібрався в Україну

Як писав "Телеграф", на початку серпня Баста дав концерт в Одесі. Попри пандемію коронавірусу, глядачі не дотримувалися соціальної дистанції і не носили масок.

Реперу Басте заборонили в’їжджати в Україну в 2018-му році, однак згодом заборону зняли.

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