"Кримнашист" Баста знову зібрався до Києва з концертом — українці обурені
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 29
Василь Вакуленко неодноразово відвідував окупований Крим.
Після того як для російського репера Басти закінчився термін заборони на в’їзд в Україну, співак зачастив в нашу країну з концертами. Черговий виступ Василя Вакуленко в Києві запланований на 19 жовтня.
Анонси з’явилися на сайтах і в соціальних мережах квиткових операторів.
При цьому українці в коментарях обурюються тим, що Вакуленко, який неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, дозволяють проводити концерти в Україні. Люди дивуються, навіщо в Україні знову і знову запрошують скандальних російських музикантів.
Як писав "Телеграф", на початку серпня Баста дав концерт в Одесі. Попри пандемію коронавірусу, глядачі не дотримувалися соціальної дистанції і не носили масок.
Реперу Басте заборонили в’їжджати в Україну в 2018-му році, однак згодом заборону зняли.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-