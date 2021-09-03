"Кримнашист" Баста знову зібрався до Києва з концертом — українці обурені

Василь Вакуленко неодноразово відвідував окупований Крим.

Після того як для російського репера Басти закінчився термін заборони на в’їзд в Україну, співак зачастив в нашу країну з концертами. Черговий виступ Василя Вакуленко в Києві запланований на 19 жовтня.

Анонси з’явилися на сайтах і в соціальних мережах квиткових операторів.

При цьому українці в коментарях обурюються тим, що Вакуленко, який неодноразово незаконно відвідував окупований Крим, дозволяють проводити концерти в Україні. Люди дивуються, навіщо в Україні знову і знову запрошують скандальних російських музикантів.

Баста знову зібрався в Україну

Баста знову зібрався в Україну

Баста знову зібрався в Україну

Як писав "Телеграф", на початку серпня Баста дав концерт в Одесі. Попри пандемію коронавірусу, глядачі не дотримувалися соціальної дистанції і не носили масок.

Реперу Басте заборонили в’їжджати в Україну в 2018-му році, однак згодом заборону зняли.