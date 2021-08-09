Очереди без дистанции и масок: "Крымнашист" Баста дал концерт в Одессе (фото, видео)

В воскресенье, 8 августа, в Одессе состоялся концерт скандального российского рэпера Басты (наст. имя Василий Вакуленко). Ранее артисту был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма, а в 2020 году его исключили из "черного списка" СБУ.

Выступил Баста в одесском клубе Ibiza Beach Club ("Ибица").

Еще до начала концерта на входе в клуб образовалась огромная очередь поклонников российского артиста. Присутствующие не придерживались дистанции и были без масок.

На самом концерте происходило та же ситуация.

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Напомним, что 7 августа в Киеве выступил российский хип-хоп исполнитель Obladaet. Его концерт в Одессе состоялся на следующий день на площадке ITAKA Beach Resort & Night Club. Украинцы были в недоумении, почему на плакате артиста с картой Украины отсутствовал Крым.

В "Ибице" также анонсированы и концерт украинской певицы, которая живет и работает в России, Светланы Лободы, а также рэпера Элджея, который готовит концерт в Киеве 13 августа.

В Украине уже дали несколько концертов и другие звезды российского шоу-биза: HammAli & Navai, Оскар Кучера, Джиган, Валерий Меладзе.