Еще один российский рэпер оскандалился в Украине с "российским" Крымом (фото)

В Киеве в субботу, 7 августа, с концертом выступил российский хип-хоп исполнитель Obladaet (настоящее имя Назар Вотяков). Мероприятие прошло в ночном клубе Atlas в рамках его большого тура по Украине и другим странам. Возможно, на этот факт никто бы и не обратил внимания, если бы не один нюанс.

Как указал пользователь Твиттер Назар Токарь, на анонсе мероприятия клуб выложил постер, на котором оккупированный Крым изображен в составе России.

"Это Киев, клуб Атлас. Обратите внимание на Крым. Это лицо также выступало в Харькове и едет в Одессу", - написал он.

Це Київ, клуб Атлас. Зверніть увагу на Крим. Ця особа також виступала в Харкові і їде до Одеси. pic.twitter.com/qsPkjPKgL0 — Nazar Tokar (@dedushkaa) August 8, 2021

Стоит отметить, что в настоящий момент эта запись отсутствует на странице клуба Atlas.

Также добавим, что на сайте тура исполнителя южная часть РФ и украинский Крым "затерты".

Согласно данным на его сайте, выступление в Одессе намечено на 8 августа.

Напомним, помимо него в Одессе 8 августа также выступит и скандальный рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Общественный деятель Демян Ганул ранее заявил, что места на его концерт уже купили многие проукраинские активисты и намерены "задать вопросы".

"Вакуленко должен ответить на ключевые вопросы, и он на них ответит". - написал он.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно, что концерт в Украине готовит еще один российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк).