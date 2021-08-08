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Еще один российский рэпер оскандалился в Украине с "российским" Крымом (фото)

Еще один российский рэпер оскандалился в Украине с "российским" Крымом (фото)
Обновлено 19:19 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

В Киеве в субботу, 7 августа, с концертом выступил российский хип-хоп исполнитель Obladaet (настоящее имя Назар Вотяков). Мероприятие прошло в ночном клубе Atlas в рамках его большого тура по Украине и другим странам. Возможно, на этот факт никто бы и не обратил внимания, если бы не один нюанс. 

Как указал пользователь Твиттер Назар Токарь, на анонсе мероприятия клуб выложил постер, на котором оккупированный Крым изображен в составе России. 

"Это Киев, клуб Атлас. Обратите внимание на Крым. Это лицо также выступало в Харькове и едет в Одессу", - написал он. 

Стоит отметить, что в настоящий момент эта запись отсутствует на странице клуба Atlas. 

Также добавим, что на сайте тура исполнителя южная часть РФ и украинский Крым "затерты". 

Obladaet

Согласно данным на его сайте, выступление в Одессе намечено на 8 августа. 

Напомним, помимо него в Одессе 8 августа также выступит и скандальный рэпер Баста (Василий Вакуленко), которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. 

Общественный деятель Демян Ганул ранее заявил, что места на его концерт уже купили многие проукраинские активисты и намерены "задать вопросы". 

"Вакуленко должен ответить на ключевые вопросы, и он на них ответит". - написал он. 

Как сообщалось ранее, накануне стало известно, что концерт в Украине готовит еще один российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк)

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,147

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Киев, Одесса, Россия, Крым, Obladaet.
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