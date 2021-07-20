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Скандальный Баста снова едет в Украину с концертом

Скандальный Баста снова едет в Украину с концертом
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

После завершения срока запрета въезда в Украину, известный российский рэпер Баста, настоящее имя Василий Вакуленко, видимо решил "оторваться" за года, пока ему нельзя было гастролировать.

После концерта в Киеве, который  прошел 25 июня, артист анонсировал новое выступление, только уже в Одессе. Концерт Басты запланирован на 8 августа в одном из клубов города. Об этом сообщает и сам рэпер на своей странице в Инстаграме, а также на странице клуба. 

"Если Баста на сцене, выкладка на 100% для тех, кто ценит" - говорится в подписи к постеру. 

 
 
 
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Публикация от Ibiza Beach Club (@ibiza_beach_club)

Отметим, что в этом же клубе анонсированы и концерты украинской певицы, которая живет и работает в России, Светланы Лободы, а также рэпера Элджея, который готовит концерт в столице Украины 13 августа.

 
 
 
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Публикация от Ibiza Beach Club (@ibiza_beach_club)

 
 
 
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Публикация от Ibiza Beach Club (@ibiza_beach_club)

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление российского рэп-дуэта HammAli & Navai в Одессе не смогло вовремя начаться из-за охранника в клубе, который не пускал одного из артистов в заведение. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Концерт, Певец, Баста, Василий Вакуленко.
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