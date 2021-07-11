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Российского артиста не пустили на собственный концерт в Одессе: "Покажи паспорт или не пущу"

Российского артиста не пустили на собственный концерт в Одессе: "Покажи паспорт или не пущу"
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

10 июля в Одессе прошел концерт популярного российского дуэта HammAli & Navai. Однако их выступление не обошлось без трудностей. 

В клубе, где дуэт давал выступление, оказался очень "требовательный" охранник, который видимо не сильно интересуется российским шоу-бизнесом. Именно из-за него концерт был задержан на несколько часов. А все потому, что охранник не пускал одного из артистов, а именно Navai, в клуб, пока тот не покажет паспорт. 

Видео появилось на страничке в Инстаграм "Одесская суета".

"Охранник закрылся, говорит: "Покажи паспорт или не пущу" - говорится в сообщении.

 
 
 
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Публикация от Одесская суета (@odessa_sueta)

Напомним, что ранее, концерт украинской певицы Тины Кароль в Одессе был остановлен из-за непогоды. Артистка покинула сцену раньше времени  из-за дождя.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,217

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Концерт, Одесса, HammAli, Navai, Актит, HammAli &amp; Navai.
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