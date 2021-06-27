"Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор": Тина Кароль ушла с концерта в Одессе (видео)

26 июня Одессу затопил ливень из-за чего пострадал один из районов города - Аркадия. Ливневые стоки не справились с большим количеством воды, поэтому все хлынуло на пляжи. Из-за непогоды также "пострадали" и запланированные концерты в нескольких ночных клубах Аркадии.

Одним из таких стало выступление известной украинской певицы Тины Кароль в клубе Итака, которое сорвалось из-за дождя. Артистке пришлось выступать под большими зонтиками, которые были поставлены, чтобы укрыть ее от непогоды, ведь над сценой не было крыши.

Тина Кароль исполнила несколько песен и ушла со сцены, обругав руководство клуба, за то, что они несерьезно относятся к своей работе.

"Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор" - заявила на сене артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dan Balan|Tina Karol (@tvoya_nedo_lubov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @_natali_tn_

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 452138 (@45.213845)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @_natali_tn_

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @_natali_tn_

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль прокомментировала скандал с продюсером "Голосу країни" Владимиром Завадюком и проговорилась о романе с Даном Баланом.