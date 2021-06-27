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"Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор": Тина Кароль ушла с концерта в Одессе (видео)

"Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор": Тина Кароль ушла с концерта в Одессе (видео)
10:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

26 июня Одессу затопил ливень из-за чего пострадал один из районов города - Аркадия. Ливневые стоки не справились с большим количеством воды, поэтому все хлынуло на пляжи. Из-за непогоды также "пострадали" и запланированные концерты в нескольких ночных клубах Аркадии.

Одним из таких стало выступление известной украинской певицы Тины Кароль в клубе Итака, которое сорвалось из-за дождя. Артистке пришлось выступать под большими зонтиками, которые были поставлены, чтобы укрыть ее от непогоды, ведь над сценой не было крыши. 

Тина Кароль исполнила несколько песен и ушла со сцены, обругав руководство клуба, за то, что они несерьезно относятся к своей работе. 

"Неужели нельзя взять и сделать крышу? Позор" - заявила на сене артистка. 

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль прокомментировала скандал с продюсером "Голосу країни" Владимиром Завадюком и проговорилась о романе с Даном Баланом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 607

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Концерт, Одесса, Тина Кароль, Певица.
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