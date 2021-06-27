Самолетам пришлось приземляться в Молдове: Одесса ушла под воду после мощного ливня (фото, видео)

В Одессе из-за сильного ливня самолеты, летевшие из Греции и Бельгии не сумели приземлиться и сели в Молдове.

Об этом 27 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Х**вая Одесса".

Плохие погодные условия стали причиной отказа посадки самолетов.

В свою очередь пользователи сети поделились кадрами стихийного бедствия.

На фото и видео видно, как в небе образовалась сильная буря с грозой, а город тем временем плавно уходил под воду.

Кадры в места событий:

Напомним, как на оккупированную Ялту после недавнего потопа обрушилась очередная порция дождей.

Ранее, от непогоды сильно досталось Львовской и Ровенской областям, в то же время 26 июня прочувствовать погодные капризы довелось и жителям Киевщины.