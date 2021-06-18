"Пришлось отстоять наши чувства": Тина Кароль проболталась о романе с Даном Баланом (видео)

Популярная украинская певица, тренер вокального шоу "Голос країни" Тина Кароль прокомментировала скандал с участием продюсера "Голосу" Владимиром Завадюком, который во время своего выступления на воркшопе "Ночь новых идей" признался, что роман между Тиной и Даном Баланом был выдуман для поднятия рейтингов проекта.

Артистка посетила Алматы (Казахстан), где провела фан-встречу со своими поклонниками, а также дала откровенное интервью на радио "Авторадио".

Исполнительница отметила, что тогда им с молдавским певцом пришлось отстаивать их чувства и чувства своих фанатов.

"Нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация разрулилась и все все поняли. Посмотрим, как судьба управит наши сердечные струны... Нет, более конкретного ответа не слышал никто", - сказала Кароль радиоведущему.

Ранее стало известно, что украинскую певицу Тину Кароль хотели выдвинуть на выборы.