Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности

Олигарх Игорь Коломойский планировал выдвинуть на местные выборы украинскую певицу Тина Кароль.

Следует отметить, что такая возможность рассматривалась Офисом президента еще до санкций. Певицу могли повести на довыборы в Верховную Раду по 197 округу в Черкассах.

Как стало известно из источников, даже проводили замер ее рейтинга, но после санкций США от этой идеи отказались. Так как, влияние на государственные процессы у Коломойского за последнее время стало меньшим.

Как говорят "Телеграфу" приближенные к нему депутаты не под запись, Коломойский и Зеленский сейчас не общаются, хотя раньше бизнесмен был любителем лично звонить президенту.

Кроме того, на своей пресс-конференции 20 мая, президент Зеленский красноречиво посылал сигналы некоторым олигархам. Хотя и отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.