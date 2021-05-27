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Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности

Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Олигарх Игорь Коломойский планировал выдвинуть на местные выборы украинскую певицу Тина Кароль.

Следует отметить, что такая возможность рассматривалась Офисом президента еще до санкций. Певицу могли повести на довыборы в Верховную Раду по 197 округу в Черкассах.

Как стало известно из источников, даже проводили замер ее рейтинга, но после санкций США от этой идеи отказались. Так как, влияние на государственные процессы у Коломойского за последнее время стало меньшим.

Как говорят "Телеграфу" приближенные к нему депутаты не под запись, Коломойский и Зеленский сейчас не общаются, хотя раньше бизнесмен был любителем лично звонить президенту.

Кроме того, на своей пресс-конференции 20 мая, президент Зеленский красноречиво посылал сигналы некоторым олигархам. Хотя и отказался ответить однозначно, будут ли введены санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Выборы, Тина Кароль, Игорь Коломойский.
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