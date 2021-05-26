Вялотекущая, но война: какие отношения у Зеленского с олигархами сейчас, и как по ним ударит новый закон

Президент Владимир Зеленский, придя во власть, обещал борьбу с олигархами, однако на практике быстро стал для многих из них "своим". Олигархи вхожи в Офис президента, с ними коммуницирует его первый помощник Сергей Шефир, а некоторые депутаты неофициально признаются, что получают дотации от ряда крупных бизнесменов. Но перед началом третьего года своего президентства Зеленский объявил, что начинает борьбу с олигархами и поручил разработать соответствующий законопроект. Правда, опрошенные эксперты и депутаты считают, что лояльные олигархи останутся нетронутыми, и совсем отмежеваться от олигархического влияния новой власти не удастся.

На своей пресс-конференции 20 мая, президент Зеленский красноречиво посылал сигналы некоторым олигархам. В частности, говорил о том, что теперь в Украине "минус Медведчук", намекая на то, что благодаря санкциям против кума Владимира Путина, закрытию его каналов и следствию над ним, Медведчук лишился своего былого влияния. Также, "передавал привет" Ринату Ахметову, вступив в перепалку с ведущим его канала "Украина 24" Василием Головановым.

Отношения Зеленского и Ахметова сейчас действительно несколько натянутые. Во многом это объясняется новыми поправками к Налоговому кодексу, которые разработало Министерство финансов, хотя депутаты не под запись говорят, что эту идею курировал Офис президента. Одно из основных изменений, которые предлагаются – повышение рентных платежей на добычу полезных ископаемых, в частности, железной руды. А основными выгодополучателями от ее экспорта как раз и является Ринат Ахметов. Также "пострадают" Вадим Новинский и Константин Жеваго, но основной удар придется именно на Ахметова. Поэтому олигарх применяет свои ресурсы, в том числе медийные, чтобы несколько поумерить пыл власти. В частности летят удары в адрес одного из разработчиков изменений – главы налогового комитета Верховной Рады, нардепа Даниила Гетманцева. Сам Гетманцев в комментарии изданию ответил, что никакой борьбы с кем-то конкретным нет.

"Да, бизнес Ахметова это рудодобыча и это (повышение ренты на добычу руды - авт.) повлияет на него, но не только на него, мы устанавливаем равные правила для всех – и для малого и для большого бизнеса", – прокомментировал депутат.

Долгое время именно Ахметов был наиболее близким к ОП олигархом, его каналы активно освещали деятельность президента и почти не критиковали "Слугу народа", близкий к нему человек возглавил Кабинет министров, а выгодные ему законопроекты успешно проходили сессионный зал. Хотя полноценной фракции у Ахметова в этом созыве нет. Есть только группа порядка 20 депутатов, которая аффилирована с близким к Зеленскому бизнесменом Ильей Павлюков. С этой группой, которую ранее курировал нардеп Дмитрий Соломчук, даже был скандал, когда депутатов из нее заподозрили в подпольной работе на Ахметова и позже распустили. Кроме того, есть у Ахметова и несколько близких к нему мажоритащиков, в частности бизнес-партнер Вадим Новинский, а также отдельные депутаты в других фракциях, например, в "Батькивщине" к нему относят Михаила Волынца, Валентина Наливайченко и Сергея Таруту. Учитывая эти обстоятельства, олигарх и решил совместно с экс-вице-премьером Борисом Колесниковым разрабатывать новую партию, которая будет играть на умеренно пророссийском поле.

Продолжает поддерживать медийно он и экс-премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана, а также, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который в прошлом созыве парламента активно отстаивал его интересы и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который прописался на каналах Ахметова. Хотя и говорить, что в отношениях Ахметова и власти полное похолодание тоже не стоит, так как на днях Ростислав Шурма, проработавший в структурах Ахметова около 13 лет, указом Зеленского вошел в наблюдательный совет "Укроборонпрома". А еще в начале мая Ахметов говорил, что политика его не интересует и от любого правительства он просто ждет равных правил игры.

Сложные отношения сохраняются у Зеленского и с Игорем Коломойским. США ввели против олигарха санкции, а украинский лидер публично их поддержал, несмотря на то, что Коломойский сыграл одну из ключевых ролей в поддержке президентской кампании Зе и приближенные к нему люди остаются во фракции "Слуги народа", даже после того, как оттуда исключили главный рупор ИВК в парламенте – Александра Дубинского. Нардеп, к слову, теперь активно критикует нынешнюю власть и свою бывшую фракцию.

Ранее в группе депутатов "Слуги народа", ориентирующихся на Коломойского, насчитывали порядка 20 человек, в том числе, мажоритарщиков из Днепра. Кроме того, в орбиту влияния ИВК входит часть фракции "За будущее" (лидером одноименной партии является близкий друг олигарха – нардеп Игорь Палица).

Еще до санкций, Офисом президента и ИВК рассматривалась возможность повести на довыборы в Раду по 197 округу в Черкассах близкую сейчас к Коломойскому певицу Тину Кароль. Как говорят источники, даже проводили замер ее рейтинга, но после санкций США от этой идеи отказались. Влияние на государственные процессы у ИВК за последнее время стало меньшим. Как говорят "Телеграфу" приближенные к нему депутаты не под запись, Коломойский и Зеленский сейчас не общаются, хотя раньше ИВК был любителем лично звонить президенту.

"У них сейчас состояние вялотекущей войны", – так охарактеризовали в окружении Коломойского их нынешние отношения с главой государства.

Не воинственнее всего отношения Зеленского и Виктора Пинчука, во многом, благодаря связям последнего с Западом, международными площадками, вроде Всемирного экономического форума в Давосе, хотя разработанные поправки к Налоговому кодексу ударят и по его бизнесу. Правда, как говорят оффрекордс в окружении Зеленского, пиетета ни перед одним из олигархов у президента нет.

"Фамилии здесь не имеют никакой разницы. Это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих", – ранее заявлял президент.

Пока его внимание сосредоточено больше на борьбе с Медведчуком и экс-президентом Петром Порошенко. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что под критерии олигархов подпадают 13 человек, это, по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, который часто озвучивает выгодные ОП месседжи, – Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Константин Жеваго, Виктор Медведчук, Сергей Левочкин, Петр Порошенко, Юрий Косюк, Вадим Новинский, Олег Бахматюк, Александр и Галина Гереги.

Презентовать законопроект о статусе олигарха и концепцию касательно борьбы с олигархическим влиянием, могут, как прокомментировал "Телеграфу" советник главы ОП Михаил Подоляк, уже на этой неделе. "Над законом прямо сейчас активно работают, дотачивают конкретные формулировки, точно определяя новые юридические понятия, такие как тот же "олигарх", уточняют временные логистические понятия. Время презентации может быть любое – и эта неделя, и следующая. Вопрос сейчас в том, чтобы скрупулезно выписать все юридические формулировки", – прокомментировал Подоляк.

В экспертной же среде считают, что такая "охота на ведьм" будет рассчитана больше на нелояльных власти олигархов и бизнесменов средней руки.

"Сейчас есть два мнения в олигархических кругах: одни считают это все несерьезным, что будет слабая законодательная база, что невозможно разработать правильные критерии (их по слухам в законе будет от 8 до 15 - владение СМИ, монополиями, офшорами, двойное гражданство, влияние на партии и религиозные организации и т.д.), и сложно будет воплотить в реальность. Другие напряглись и опасаются таких инициатив. Считают, что это все согласовано с американцами, что Зеленскому нужно хотя бы какое-то законодательное поле, от чего можно было бы отталкиваться. Я думаю, что все это делается Зеленским для удержания своей власти и как сценарий подготовки второй каденции. Хотя пока они будут тренироваться на "мелких рыбах", а игроков вроде Ахметова оставят на потом", – прокомментировал "Телеграфу" политический эксперт Анатолий Октисюк.