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Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
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Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог

Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
07:28 Сегодня Телеграф

Президент Владимир Зеленский провел свою третью по счёту пресс-конференцию, посвящённую двухлетию его правления. Во время общения с медиа он обтекаемо ответил на вопрос о желании пойти на второй срок, посылал сигналы олигархам и своей команде. О том, как изменился президент за два года и «ниточке», которая связывает Зеленского с его окружением поговорили с политическим психологом Светланой Чунихиной.

- Что вы можете сказать по поводу места проведения, и почему был выбран именно завод "Антонов"? Многие говорили, что президент снова пошел за формой, забыв суть.

- Могу предположить, что было желание подкрепить заявленный президентом тезис «мы строим страну, которая строит». Логика была в том, чтобы задать всему выступлению этот контекст – промышленный, индустриальный. И эта логика отвечает предпочтениям какой-то части его избирателей. Но это может также вызывать раздражение, потому что Владимир Зеленский склонен злоупотреблять спецэффектами, которые действительно могут подменять собой содержание. И ход пресс-конференции показал, что он продолжает эксплуатировать эти ресурсы в своей коммуникации.

- Какие изменения вы увидели в Зеленском за последние два года? Какие его трансформации?

- Было бы странно, если бы никаких трансформаций не произошло. Я бы сказала, что эти изменения соответствуют процессу вхождения человека во власть. Мало кто может сопротивляться нескромному обаянию власти. Кроме того, Владимир Зеленский обязан был допустить в себе эти изменения, иначе бы он не смог полноценно исполнять свои обязанности. Президентская должность предполагает необходимость соответствия некоему поведенческому канону, выдвигает определенные требования к человеку, занимающему эту должность. Если бы он их полностью отвергал, то это была бы совсем другая история, и это был бы другой президент. Было бы интереснее, но не факт, что лучше. Владимир Зеленский этот канон принял как должное, в его личности происходят определенные трансформации. Кстати, они и сам их отмечает в себе, заявляя, что стал менее сентиментальным и более прагматичным.

Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента

- В процессе общения с медиа, он часто смотрел в сторону главы ОП Андрея Ермака и своего первого помощника Сергея Шефира. Что это: поиск поддержки, помощи старших товарищей?

- Эта история несколько более объемная. Вы отметили, что во время пресс-конференции к президенту постоянно подходил сотрудник видимо протокольной службы и предлагал ему воду, чай. Можно предположить, что таким образом команда Зеленского поддерживала с ним постоянную связь. То есть стремление быть в контакте было двусторонним. И президент постоянно обращался взглядом к команде, но и команда чутко отслеживала потребности президента: нужно ли ему попить, или еще что-то. Интегрированность в команду – очень характерная особенность этого президента. Можно сказать, что есть некоторая зависимость от товарищей. Он нуждается в том, чтобы сверяться с ними и получать одобрение. И это можно понять в силу более острой, чем у предшественников, потребности в наставничестве. Но еще есть момент братства и сопричастности, общей цели и врагов. Возможно, команда сейчас переживает состояние, близкое к «осажденной крепости».

Андрей Ермак и Сергей Шефир

- Его ответ по поводу возможного похода на второй срок - сначала он сказал, что еще никто не определился, потом сказал, что противопоставляет семью государства. Это значит, что он сомневается или, что президентство оказалось для него тяжелой ношей?

- У меня есть четкое ощущение, что перспектива второго срока однозначно рассматривается. Безусловно, окончательного решения по этому поводу еще нет, но это – одна из опций на будущее. У Зеленского есть на этот счет ряд сомнений. Во-первых, он обещал прийти только на один срок, и это очень одно из самых ярких обещаний. От него отказаться будет сложнее, чем от других. Во-вторых, он испытывает дискомфорт от того, что необходимость исполнять президентские обязанности крадет время, которое он хотел бы посвятить чему-то другому, в том числе семье. Поэтому говорить о том, какое решение будет принято – рановато, потому что тут много «за» и «против».

- Во время пресс-конференции он много делал отсылок о том, что к нему все время кто-то ходит и что-то просит, и про Порошенко и Кличко, говорил и весьма четко, что он гарант Конституции, и что он ничего не боится. Что означают эти ремарки?

- С одной стороны, он испытывает удовольствие от того, что к нему приходят договариваться, а он может позволить себе быть выше этого. Президент себе в этой позиции нравится. С другой стороны, он отдает себе отчет в том, какую опасную игру ведет, насколько могущественны его оппоненты. Поэтому приходится напоминать себе о том, что игра стоит свеч. Возможно, он не совсем искренен, когда говорит, что не боится, в силу чисто человеческих причин. Но заявить это на публику – уже немало. Мы знаем, насколько обтекаема украинская политика. У нас принято осторожничать там, где дело касается серьезных вещей, и рвать на себе рубаху в темах, которые не стоят выеденного яйца. Владимир Зеленский сейчас в большей мере чувствует себя президентом. И это проявляется в том числе в том, что он осознает опасность.

"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Андрей Ермак, Офис Президента, Светлана Чунихина.
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