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Четверг, 20.05.2021
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"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
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"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского

"Приветы" от президента: что осталось за кадром пресс-конференции Зеленского
19:00 Сегодня Телеграф

Третью по счету пресс-конференцию президента Владимира Зеленского провели 20 мая - не только в День вышиванки, но и в день, когда президент в Верховной Раде ровно два года назад принимал присягу президента и распустил парламент.

В этот раз глава государства говорил о том, какой он видит страну мечты, высказывал недовольство действиями Франции и Германии в отношении России и высказывал надежды относительно нового министра здравоохранения.

Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео

О том, что пресс-конференция планируется 20 мая, несколько дней назад сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Долгое время в офисе искали подходящее по форме место, где могли бы разместить множество представителей СМИ с соблюдением карантинных требований и с учетом желания не уступать по размаху прошлогоднему Мариинскому парку. В итоге был выбран завод "Антонов", чтобы президент смог общаться с представителями прессы на фоне самолета Ан-124 "Руслан". Говорят, что идея места проведения принадлежала заместителю главы офиса президента Кириллу Тимошенко, который сейчас в Зе-команде занимается, в том числе, кадровой политикой.

Перед пресс-конференцией для журналистов накрыли столы, но в этот раз, в отличие от прошлогодних встреч с президентом, не было ничего экстравагантного - ни шаурмы, ни пиццы. Все вернулось к традицонным бутербродам, канапе, сокам и воде.

Вести пресс-конференцию вместо почти ушедшего экс-пресс-секретаря президента Юлии Мендель поручили возглавившей недавно директорат по вопросам информационной политики офиса президента Ирине Победоносцевой. По её словам, на пресс-конференцию аккредитовалось более 100 СМИ, ещё около 30 запросов были от людей, которые не смогли подтвердить, что они - представители медиа. Правда, задать вопросы удалось лишь половине из присутствующих. В офисе президента, впрочем, намекнули, что следующая пресс-конференция президента может пройти уже совсем скоро - накануне Дня Независимости Украины.

Зачастую на президентские пресс-конференции приходит также часть окружения главы государства. Не обошлось без этого и сегодня. Вместе с президентом на "Антонов" приехали глава офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, помощник президента Сергей Шефир, а под конец мероприятия к ним присоединился уже упомянутый Кирилл Тимошенко. В первой половине дня Тимошенко в Раде следил за назначением новых министров. По информации наших источников, именно заместитель Ермака торпедировал последние кадровые перестановки в правительстве.

Из почти трёх часов пресс-конференции президента, первые полчаса были посвящены презентации того, как Украина будет отмечать своё 30-летие, с концертами и различными мероприятиями. Из речи президента было слышно, что именно об этом он хотел бы говорить большую часть пресс-конференции, но вопросы журналистов традиционно касались войны, Владимира Путина, отношений с олигархами и кадровой политики власти.

Во время прошлой пресс-конференции президент весьма эмоционально разговаривал с рядом журналистов, не обошлось без этого и в этот раз. В частности, случилась словесная перепалка между ним и ведущим телеканала "Украина 24" Василием Головановым. Телеканал связан с олигархом Ринатом Ахметовым, с которым у президента с недавних пор отношения весьма прохладные, поэтому в кулуарах пресс-конференции этот выпад президента был расценён как его "привет" олигарху.

Передал "привет" президент и министру внутренних дел Арсену Авакову, озвучив, что переписывается с одной из обвиняемых по делу Павла Шеремета Яной Дугарь.

В целом, "приветов" на этой пресс-конференции было передано больше, чем дано ответов на накопившиеся к главе государства сложные вопросы.

Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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ГП "Антонов", Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Офис Президента, Пресс-конференция Зеленского.
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