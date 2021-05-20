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Четверг, 20.05.2021
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Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента

Эволюция Зеленского: итоги большой пресс-конференции президента
18:33 Сегодня Телеграф

Третью большую пресс-конференцию Владимира Зеленского в качестве президента ждали с особым трепетом. Ведь всего за два года бывший актер и любимец украинской телеаудитории пережил своеобразную эволюцию в контексте публичных выступлений.

Вспомните его первую большую встречу с журналистами в октябре 2019-го. Он пришел в KyivFoodMarket с амбициозной целью ответить всем без исключения корреспондентам, получившим аккредитацию. В шоке были все: и журналисты, и тогдашний пресс-секретарь Юлия Мендель и сам Зеленский. Более 14 часов почти беспрерывного общения многое сказали о характере президента.

Основной вывод: "поступок, конечно, рыцарский, но, если президент и дальше продолжит пытаться угодить всем вокруг – дела не будет". И эта история четко вписалась в общую поведенческую парадигму Владимира Александровича, ведь "ответить всем журналистам", "просто перестать стрелять" и "посмотреть Путину в глаза" – одного поля ягоды. А еще – на пресс-конференции присутствовали журналисты всех телеканалов Медведчука-Козака, а также сайта Анатолия Шария.

Первая пресс-конференция Зеленского

Вторая пресс-конференция состоялась уже в мае 2020-го. Коронавирус в разгаре, журналистов собрали не в помещении, а в парке Мариинского дворца. Время теперь строго ограничено. Общение Зеленского с журналистами заметно повышает градус – в воздухе время от времени нависает раздражение обеих сторон. Зеленский объясняется за когда-то сказанную фразу "нужно просто перестать стрелять". Теперь он думает несколько иначе.

Это уже не общение за одним столом. Президент теперь находится на мини-сцене, репортеры – на стульях как зрители. Юлия Мендель рядом и обращает на себя куда больше внимания, чем в октябре 2019-го. Во многом из-за уже случившихся скандалов. После пресс-конференции часть СМИ замечает: "Со времен прошлой пресс-конференции Зеленский куда больше стал похож на политика". Политологи добавляют то, что вскоре войдет в постоянный обиход: "Зеленский начинает бронзоветь". Журналисты всех телеканалов Медведчука-Козака все еще здесь. И сайт Шария тоже делегировал своего сотрудника.

Пресс-конференция Зеленского в Мариинском парке

Третья пресс-конференция состоялась сегодня. Владимир Зеленский и его команда явно поработала над символизмом этих встреч. Теперь акценты расставляют не только вопросы журналистов – их расставляет сама локация пресс-конференции. Глава государства находится на ГП "Антонов", на фоне, несомненно, восхитительного самолета Ан-124 "Руслан", произведенного на этом самом заводе. Это дает возможность Зеленскому "сыграть белыми", то есть сделать первый ход и обозначить приоритеты.

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"Почему мы здесь собрались? Потому что Украина заказала "Антонову" три самолета впервые за годы независимости". Зеленский говорит о смыслах, призывает помнить не только о прошлом, но и настоящем (а сейчас у нас коронавирус). Он призывает строить будущее (отсылает к "Большому строительству", как к своему главному имиджевому проекту). И обыгрывает название самолета "Мрия" со словосочетанием "Країна мрії", которую он хочет построить. "И мы находимся на этом пути" – читается месседж президент. Похоже, с приближением новых президентских выборов этот месседж будет закладываться в его слова все активнее.

Третья пресс-конференция Зеленского

Слова, конечно, хороши… А что же с действиями?

Зеленский начал расстановку своих политических приоритетов с деолигархизации. Вся медийная машина Офиса президента работает над тем, чтобы именно этот вопрос воспринимался главным еще и в сознании украинцев. И это тоже своего рода трансформация президента. Ведь сначала источником всех бед была война, затем – коронавирус, а теперь объявлен новый враг №1 – олигархат. В самом деле, это действительно большая проблема Украины. Но ведь предыдущие две проблемы не то, чтобы решены…

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Но в этом, безусловно, есть свежесть и возможность для всей провластной команды провести маленькую победоносную войну. На законодательном уровне. Ведь принять закон об олигархах и объявить, что теперь "за это, вот это и вон то – блокировка активов", а совсем иное – реально перекрыть кислород какому-нибудь крупному бизнесмену. И Зеленский как будто до сих пор думает, что его политической воли будет предостаточно для этого…

Так или иначе – борьба с олигархами – это игра в долгую и вместе с законопроектом будут заготовлены объяснения под пресс-конференцию-2023 о том, почему олигархат до сих пор не побежден.

Встреча Зеленского с журналистами

Второй важный месседж Зеленского – "привет" Западу. Определенно, встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном была не такой "фантастической", как ее пытались преподнести в ОП. Германия и Франция – не такие уж и верные друзья Украины, какими их пытаются представить наши власти. У каждого свои интересы. И Украина – один на один со всеми своими проблемами. Она рассчитывает сама на себя. И вот здесь Владимир Александрович точно говорит как президент: "Мы строим сегодня страну, которая не ждет, как это было раньше, только санкционной политики других государств, – мы им благодарны, а страну, которая самостоятельно защищает свой суверенитет".

Правда, это тоже пока что лишь слова, пусть и громкие, воодушевляющие. Но реальность такова, что после запуска "Северного потока-2", стараниями в том числе наших "друзей" из Германии, Украина начнет недополучать, по разным оценкам, от 3 до 6 млрд долларов ежегодно. Президент не говорит, как и чем мы будем закрывать эту дыру, а журналисты об этом и не спрашивают.

Третий ключевой месседж… Здесь Зеленский не настаивает. Хотите – это будет победа над бедностью, а хотите – диджитализация. Хотя уходит он после ответа на вопрос о походе на второй срок. Вновь не дает прямого ответа, но по его риторике все понимают – второму походу быть. И начинает покидать павильон, прекрасно зная об искусстве не только правильно говорить, но и правильно выходить из разговора. Следом за ним впервые не уходит Юлия Мендель и впервые не кричат что-то вслед журналисты Медведчука-Козака и Шария. Их просто нет на пресс-конференции.

Непонимание целей и хаотичный поиск опоры: как Зеленский показал себя на пресс-конференции

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Украина, СМИ, Владимир Зеленский, Офис Президента, Пресс-конференция Зеленского.
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