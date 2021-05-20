Зеленский о санкциях СНБО: это коллегиальные решения, ответрственность несут все и каждый

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что решения, принимаемые Советом национальной безопасности и обороны под его председательством, в том числа касательно введения санкций против граждан Украины, являются коллегиальными и за них несут ответственность все члены СНБО, включая него.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двух лет своего президентства, которая проходит в четверг, 20 мая, в одном из ангаров ГП "Антонов" в Киеве.

"Что касается Совета национальной безопасности и обороны. Я выполняю свои конституционные обязательства, и не с какой-то кучкой людей, а в СНБО входят все институции: правоохранители, Камин, премьер голова Верховной Рады, институция президента Украины. Все. Это не диктатура и не монархия", - сказал Зеленский.

В этом контексте он отметил, что не все члены СНБО голосуют, к примеру, за санкции против нардепа Виктора Медведчука.

"Совместная ответственность, ответственность каждого. Я готов отвечать за то, что мы там делаем. Считаю, что я защищаю сегодня Украину", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, 14 мая в ходе очередного заседания СНБО Украины был поднят вопрос об украинском телевидении.