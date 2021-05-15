Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским

Заседание СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, ознаменовалось новыми санкциями. Они были введены против более 500 "воров в законе", более 100 криминальных авторитетов.

Также рассматривался вопрос пользование государственными землями и домами в Конча-Заспе и Пуще-Водице за очень символическую плату бывшими судьями, прокурорами, правоохранителями, таможенниками и налоговиками. Поднимались темы кибербезопасности, было принято решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети под названием Multiplex MX-7.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" принятые решения.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что анонсированное по итогам заседания СНБО создание кибервойск – правильное решение. Оно делает важный акцент на современном средстве защиты интересов страны.

«Анонсированные будущие решения по защите южных регионов страны, наверняка, также назрели. А вот другие решения СНБО, в частности по борьбе с криминалом, пока не совсем понятны с точки зрения их прикладной эффективности», - отмечает Александр Палий.

По мнению эксперта, очевидно, такие меры являются частично и пиар-ходами - попыткой показать обществу, "кто в доме хозяин". То же, считает Александр Палий, касается и отставок ряда министров.

Продолжение политики санкций к российским и украинским компаниям и лицам эксперт считает правильным, хотя оно, по его мнению, не должно подменять сугубо уголовного преследования этих лиц. Скорее - должно эффективно лишать их возможностей вести противоправную деятельность. Оценить реальный эффект этих санкций пока затруднительно, считает Александр Палий.

«Что касается решений по проверке условий проживания в резиденциях Пуще-Водице и Конче-Заспе, то это очередная попытка Зеленского противопоставить себя "старым политикам" в глазах избирателей. Хотя, как мы знаем, представители власти Зеленского, да и сам он, в смысле пользования государственными резиденциями - совсем не оригинальны», - резюмирует Александр Палий.

Политический эксперт Светлана Кушнир размышляет следующим образом: «Вчерашнее решение СНБО по ворам в законе прекрасно, но, опять же, зачем это делать посредством санкций, если есть уголовный кодекс. Кстати, таким образом, украинская власть подтвердила, что последние лет десять говорили эксперты по безопасности - мы стали слишком вольготной территорией для бандитов и криминала. И возникает закономерный вопрос - что делали всё это время правоохранительные органы? Неужели не были в курсе, а только сейчас прозрение наступило чудесным образом?»

Если говорить в плоскости политической, то, по мнению Светланы Кушнир, слегка этот шаг смахивает на эпизод из известного сериала.

«Ради пиара и повышения рейтингов власть использует немного странный способ борьбы с коррупцией и преступностью. Санкции, ограничения на въезд или даже лишение гражданства, о чём заявлено - немного не парафия СНБО, - напоминает эксперт. - Кроме того, мы сейчас можем вполне получить встречные иски от фигурантов, которые уже в Украине обросли не просто связями, а семьями. Как будут бороться дальше с этим в судах – посмотрим. В имиджевом плане власть получит прибавку к рейтингу, но временную. Но если за громкими заявлениями не последуют внятные решения, может и проиграть. Ну, а пока можно говорить о том, что сериал «СНБО и Ко» продолжается, теша самолюбие печерских небожителей»

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает, что президент Украины Владимир Зеленский использует СНБО как инструмент прямого действия.

«Подобных инструментов президенту закон не дает, ведь исполнительная, правоохранительная и судебная ветви власти у нас разделены. Чтобы «почистить» страну от «воров в законе» нужна работа правоохранительных органов, и СНБО здесь отнюдь не является правоохранительным инструментом, но является инструментом пиара президента», - уверен Тарас Семенюк.

По его мнению, в этом случае форма преобладает над содержанием.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание СНБО, на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". Теперь украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

2 апреля СНБО ввел санкции против "топ-десятки украинской контрабанды". По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны.

В пятницу, 9 апреля, СНБО снова собрался на заседание, где не ограничилось санкциями против "топ-десятки украинской контрабанды", введенными неделю ранее, 2 апреля.

15 апреля кроме вопроса по эскалации военного конфликта на Донбасса, обсуждение которого проходило тайно, на заседании СНБО говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство. Также президент отметил, что от него поступило предложение СНБО разработать новый законопроект об олигархов.