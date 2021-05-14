Не только санкции: СНБО с Зеленским всерьез взялись за телевидение

В ходе очередного заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, был поднят вопрос об украинском телевидении.

Сегодня было принято решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети под названием Multiplex MX-7. Планируется, что телесеть должна покрыть не менее 95% территории страны к концу 2021 года, сообщается на официальном сайте Президента.

Отмечается, что Multiplex MX-7 будет транслировать 12 незакодированный ТВ-каналов (государственные телекомпании и "Суспільне мовлення"). К трансляции будут допускаться коммерческие каналы по результатам конкурса Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Реализация проекта планируется осуществить путем получения кредита под государственные гарантии в объеме 490 миллионов грн.

Напомним, что на этом заседания СНБО были введены против криминальных авторитетов.