Ситуация контролируемая: на заседании СНБО подняли тему Донбасса

На заседании Совета национальной безопасности Украины в пятницу, 15 апреля, рассмотрели семь вопросов, самое главный и приоритетный среди которых - тема Донбасса.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал журналистам "Украина 24" после заседания.

По его словам, рассмотрение вопроса Донбасса проходило тайно, и детали разглашать нельзя, но текущая ситуация в регионе контролируемая, и ее обсуждение продолжится на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном и во время видеовстречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Армия готова - это самое главное", - подчеркнул он.

Зеленский также обратил внимание, что в СМИ распространяется много информации, но граждане должны обращать внимание только на официальные источники.

Как известно, уже второй месяц в Украине устраиваются "черные пятницы" в СНБО. Так, в феврале были введены санкции против кума президента РФ Виктора Медведчука, его близких и имущества, а также против офицеров, предавших Украину после Евромайдана.

В марте национализировали "Мотор-Сич", ввели санкции против компаний и физлиц, использующих недра Украины, и топ-коррупционеров страны.