С Меркель и без пропагандистов Путина: всплыли интересные детали переговоров Зеленского с Макроном

Как и предполагалось, канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в переговорах с президентом Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном, в ходе которых обсудят эскалацию военных действий на Донбассе.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина - расколоть нормандский формат, - пишет издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По его словам, эти переговоры с участием Меркель в видеоформате являются свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии.

Это подтверждает и тот факт, что российским пропагандистам отказали в доступе на эти переговоры.

"К сожалению, мы не можем дать положительный ответ на ваш запрос в связи со слишком большим числом записавшихся", - говорится в ответе на запрос российских попагандистов.

Напомним, встреча пройдет в Елисейском дворце в пятницу, 16 апреля. Добавим, Макрон и Зеленский уже встречались в декабре 2019 года в рамках урегулирования войны на Донбассе. Позже в тот же день, 9 декабря, состоялась встреча глав государств нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Как сообщалось, 30 марта Эммануэль Макрон провел видеоконференцию с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным в рамках представителей "нормандской четверки". При этом Украину на встречу не пригласили. Позже пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель объяснила, как Киев воспринял эту ситуацию.

Подробнее о том, как именно может пройти встреча Зеленского и Макрона, читайте в материале "Телеграфа": Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины.