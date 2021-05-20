Это большое поражение США и лично Байдена: Зеленский прокомментировал запуск "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США могут снять санкции с "Северного потока 2" и в таком случае американский президент Джо Байден проиграет.

Такое мнение он озвучил 20 мая на своей пресс-конференции.

Говоря о предстоящей встрече Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский ответил: "Во первых, я считаю, что эта встреча нужна. Во вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США, что они будут обсуждать украинские вопросы только в том пространстве, которое будут согласовывать с нами". Он также отметил, что есть риски, что некоторые вопросы они будут поднимать несмотря на договоренности с Украиной.

"Какие риски сейчас главные? Я считаю есть большой риск того, что могут США отметить санкции..., снять санкции с Северного потока (Северного потока 2 - ред.)", — считает Зеленский.

По его словам "Северный поток 2" уже достроен на 95 процентов.

"Я считаю, что это будет проигрыш США, это будет проигрыш лично президента Байдена", — подчеркнул президент.

Напомним, что 20 мая администрация Байдена обратилась к Конгрессу США с предложением снять санкции против строительства трубопровода РФ "Северный Поток-2".