"Мы дадим им время": Зеленский рассказал, как будет бороться с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится олигархов и обозначил свое видение деолигархизации Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

"Не боюсь никого. Считаю, что 13 – это их (украинских олигархов, - ред.) количество, определенное по итогам и по информации Секретаря СНБО и его помощников. Давайте про критерии. Во-первых, главное содержание этого закон (об олигархах, - ред.) и главная философия, моя идея и этого закона до сих пор нет потому, что мы детально подходим к каждой норме этого закона. В принципе, закон почти на 100% написан и готов. Но мы считаем, что нужно поработать над некоторыми деталями. Я считаю, что он появится на следующей неделе", – сказал Зеленский.

По его словам, государство не хочет "убивать" большой бизнес, но оно точно убивает понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране.

"Влияния на масс-медиа не будет. Влияния на политику не будет. Влияния на чиновников не может быть. Но если это будет – эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей. И они все понимают: цена их активов что в Украине, что за границей будет уменьшена. Не благодаря санкциями государства Украина, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне как "олигарх", – поясняет президент. -

При этом Владимир Зеленский отмечает: все хотят, чтобы большой бизнес оставался, был налогоплательщиком, чтобы эти люди могли развивать бизнес и увеличивать количество рабочих мест.

"Это моя философия и достаточно жесткая позиция. У них есть выбор – остаться и это все делать. И тогда они появятся в этом реестре и подпадут под ту или иную категорию санкций. Вот, в принципе, главное содержание и философия этого закона. У них на сегодня согласно этой философией есть возможность не быть олигархами и не становиться ими. Согласно этому закону мы дадим им время, не очень много, избавиться всего этого влияния. Мы им даже покажем, каким образом это можно сделать, если нужно. Глухого угла для них не будет. Это нормальный закон, уважающий большой бизнес", – подытожил президент Украины.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью "Телеграфу" анонсировал, что в ближайшие дни Офисом президента будет презентована концепция уменьшения олигархического влияния на государственные и политические процессы в Украине.