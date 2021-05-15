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Советник Ермака рассказал, как в Украине будут бороться с олигархами

Советник Ермака рассказал, как в Украине будут бороться с олигархами
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Михаил Подоляк (фото - tk.media)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк анонсировал, что в ближайшие дни Офисом президента будет презентовано концепцию уменьшения олигархического влияния на государственные и политические процессы в Украине.

Президент Владимир Зеленский около месяца назад поручил СНБО, совместно с Офисом президента и АМКУ разработать законопроект о статусе олигарха в Украине, который определит, «что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов».

Советник главы ОП в интервью "Телеграфу" рассказал, что в дополнение к законопроекту, в ближайшие дни будет презентована концепция системной работы по олигархам.

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«Олигархи - это не абстрактное понятие, это теневой лоббизм. Когда некие люди используют государство для того, чтобы получить неконкурентное преимущество в большом объёме. Покупая при этом и политиков, и медийное пространство. Если мы не изменим правила, то ситуация такой и останется. Убрать влияние олигархов на государство - это несколько направлений работы: по медийному направлению, политическому, по работе с государственными органами, по возможности олигархов вносить лоббистские законы через парламент, покупая депутатов, формируя анклавы в регионах, скупая местную власть»- рассказывает советник главы ОП.

По его словам, вся эта системность президентом понимается. «Он не может сказать, что, прекращая общение с каким-то олигархом, проблема решается. Задача деолигархизации, в его понимании — это институализирование всех процессов. В том числе, четкое определение, кто олигарх и почему он будет ограничен в определённых действиях, и как именно эти ограничения будут введены. Буквально несколько дней и концепция об этом будет презентована», - прокомментировал Михаил Подоляк.

Полный текст интервью Михаила Подоляка читайте на "Телеграфе" в ближайшие дни.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Олигархи, Владимир Зеленский, Офис Президента, Михаил Подоляк, Закон об олигархах.
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